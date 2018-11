Francúzsko odkladá zníženie podielu jadra na výrobe elektriny

Za situácie, keď obyvateľstvo je nespokojné s rastom cien energií, to v utorok povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Prezident uviedol, že Francúzsko do roku 2035 zatvorí 14 reaktorov z terajších 58. Do roku 2035 sa v krajine má v jadrových elektrárňach vyrábať maximálne 50 percent spotrebovanej elektriny. Ide však o odklad v porovnaní s plánom zrealizovať tento cieľ do roku 2025, ako sľuboval Macronov predchodca Francois Hollande.

Francúzsko je od jadrovej energetiky závislejšie ako ktorákoľvek iná krajina. Približne tri štvrtiny svojej spotreby elektriny pokrýva výrobou v jadrových elektrárňach. Francúzsky líder sľúbil rozvoj výroby energií z obnoviteľných zdrojov a uviedol, že jeho prioritou je odpútať ekonomiku Francúzska od palív, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.