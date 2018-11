Trump sa obul do GM: Zatvárajte továrne v Číne, nie v Amerike

Donald Trump sa ešte pred pondelkovým oznámením firmy o chystanom kroku zišiel s šéfkou automobilky Mary Barrovou a povedal, že má „problém“, ak továreň v americkom štáte Ohio zostane zatvorená.

„Mali by tam, dočerta, rýchlo otvoriť novú fabriku,“ povedal prezident denníku The Wall Street Journal. Pred skupinou novinárov potom dodal, že Spojené štáty pre automobilku urobili veľa a môžu na ňu vyvinúť tlak.

Trump od GM žiada, aby prestala vyrábať autá v Číne, ktorá je pritom jej najväčším odbytiskom. „Myslím, že zabudli, odkiaľ sú,“ povedal prezident denníku.

Hlava štátu sa snaží vrátiť priemyselnú výrobu do USA a aj preto uvalila na dovoz z Číny cla. Avšak v dnešnom globalizovanom svete potrebujú mať automobilky továrne čo najbližšie zákazníkom, väčšia vzdialenosť im zvyšuje náklady.

„Aj keby clo bolo nulové, GM by výrobu pre čínsky trh do USA nepresunula,“ domnieva sa Robin Zhu, analytik spoločnosti Sanford C. Bernstein.

Vyššie clá nútia výrobcov automobilov, aby v zámorí vyrábali viac, a nie menej áut, súhlasí s ním analytička zo spoločnosti Macquarie Group Janet Lewisová. „Vzhľadom na to, že zákazníci GM sú v Číne, nedávalo by ekonomicky zmysel vyvážať z USA do Číny,“ hovorí Lewisová.

Aj na tento problém má ale šéf Bieleho domu recept. Keď Barrová vysvetlila zatváranie tovární klesajúcim odbytom v USA, poradil jej Trump, aby GM uviedla na trh nejaký model, ktorý by sa dobre predával.

Cieľom plánovanej reštrukturalizácie najväčšej americkej automobilky je znížiť náklady a sústrediť sa na samoriadené autá a elektromobily. Ušetriť by firme mala zhruba šesť miliárd dolárov. Podľa agentúry AP by sa prepúšťanie mohlo dotknúť až 14 000 zamestnan­cov. Uzavretých by podľa pondelkového oznámenia spoločnosti malo byť až päť severoamerických tovární a ďalšie tri mimo Severnej Ameriky, Číny sa to nedotkne.