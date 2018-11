Zabrzdí rozširovanie D1 novú križovatku pri Bratislave?

„Samotné prepojenie vetiev križovatky, ako aj prepojenie D4 popod D1 podlieha ukončeniu niektorých stavebných prác na D1 v úseku Bratislava – Triblavina. Začiatok stavebných prác je predbežne stanovený na október 2019, ukončenie stavebných prác v roku 2022,“ informuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Súčasťou dvíhania diaľnice D1 v jednom z jej najvyťaženejších úsekov na Slovensku bude aj jej rozširovanie na plnohodnotnú osempruhovú diaľnicu s odstavnými pruhmi.

Diaľnica D4, ktorá vytvorí nultý obchvat hlavného mesta, povedie popod diaľnicu D1. Výstavbu križovatky D4/D1 bude z veľkej časti realizovať konzorcium Obchvat Nula, ktoré je zodpovedné za výstavbu a 30-ročnú prevádzku projektu D4/R7. Výstavbu vybraných vetiev križovatky má zrealizovať štát.

„Časť by mal postaviť koncesionár, časť NDS. Keď sa vieme dohodnúť na cene, že to postaví celé koncesionár, je to lepšie. Ak sa nevieme, NDS vie pripraviť to, čo má. Štát je svoje časti schopný začať stavať v roku 2019,“ povedal v rozhovore pre denník Pravda minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Súťaž na prestavbu diaľnice D1 medzi Bratislavou a Triblavinou chce štát vyhlásiť na prelome rokov 2018 a 2019. Podľa Michalovej sú odhadované náklady na prestavbu a rozšírenie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Triblavinou na úrovni 108,3 milióna eur. Štát náklady na výstavbu pokryje zo štátneho rozpočtu.

Križovatka má byť hotová do roku 2022

„Na križovatke D4/D1 už koncesionár začal realizovať práce, ktoré sú súčasťou koncesnej zmluvy. Práce na rozšírení D1 bude zhotoviteľ NDS koordinovať s koncesionárom tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup prác koncesionára,“ informuje rezort dopravy. Samotná križovatka bude môcť byť dokončená až po ukončení rozširovania a dvíhania diaľnice D1, teda podľa predpokladov NDS v roku 2022. Koncesná zmluva pritom počítala s ukončením výstavby projektu D4/R7 v roku 2020.

V tomto roku sa obnovili práce na diaľničnej križovatke Triblavina, ktorá vznikne v tesnej blízkosti križovatky D4/D1. Obe križovatky budú od seba vzdialené 1,8 kilometra. Výstavba križovatky Triblavina sa začala ešte v roku 2015. Kvôli zmene jej koncepcie boli práce zastavené. Pôvodne mala byť diaľnica rozšírená na plnohodnotných šesť pruhov, pričom po stranách diaľnice mali viesť súbežné jednosmerné dvojpruhové cesty, tzv. kolektory.

Kvôli realizácii nultého obchvatu hlavného mesta štát musel pristúpiť k zmene koncepcie križovatky Triblavina. Kolektory z projektu vypadli. Namiesto nich bude mať diaľnica osem pruhov spolu s odstavnými pruhmi. Kolektory bude v prípade potreby môcť v budúcnosti dobudovať samosprávny kraj. Podľa aktuálnych plánov má byť križovatka Triblavina hotová v roku 2020. Počas jej výstavby je doprava vedená v troch zúžených jazdných pruhoch v každom smere.

Vodičov čakajú kolóny

Križovatka Triblavina umožní napojenie vozidiel na diaľnicu D1 smerujúcich do Bratislavy a Trnavy z obcí ležiacich pri hlavnom meste. Aktuálne sa vodiči musia napájať na diaľnicu D1 v Bratislave alebo v Senci.

Dvíhanie diaľnice D1 spolu s jej rozširovaním a výstavbou križovatky D4/D1 si vyžiada ešte rozsiahlejšie dopravné obmedzenia. Doprava tesne pred Bratislavou bude vedená po obchádzkových trasách, ktoré bude potrebné v rámci výstavby vybudovať. Priepustnosť obchádzkových trás bude nižšia ako existujúcej diaľnice D1 v dočasnom šesťpruhovom usporiadaní. Vodiči sa budú musieť pripraviť na dopravné zdržania a kolóny.

Križovatka diaľnic D4/D1 vodičom umožní vyhnúť sa hlavnému mestu z juhovýchodnej strany. Priamo z diaľnice D1 sa prostredníctvom diaľnice D4 vozidlá dostanú do bratislavskej mestskej časti Rača. Výrazne sa tak odľahčí vajnorský kruhový objazd spolu s Rybničnou ulicou priamo v Bratislave.

Rýchlosť je zatiaľ znížená

Vnútornej diaľnici D1 sa budú môcť vyhnúť vozidlá smerujúce do mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice alebo Petržalka. Diaľnica D4 odľahčí Prístavný most na diaľnici D1, ktorý je aktuálne najvyťaženejším cestným úsekom na Slovensku. V pracovných dňoch cezeň za 24 hodín v priemere prejde 110-tisíc automobilov.

Rozširovanie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou bude pokračovať ďalšími etapami. Osempruhové usporiadanie spolu s odstavnými vznikne medzi Bratislavou a v minulom roku postavenou križovatkou D1 Senec, sever (Blatné). Medzi križovatkami D1 Senec, sever (Blatné) a D1/R1 neďaleko Trnavy bude mať diaľnica D1 šesť jazdných pruhov spolu s odstavnými pruhmi. Aktuálne je diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou v dočasnom usporiadaní so zúženými šiestimi jazdnými pruhmi bez odstavných pruhov. Rýchlosť je medzi 5. hodinou ráno a 19. hodinou večer znížená na 110 km/h. Odstavné pruhy nahrádzajú len odstavné ostrovčeky, ktoré sa nachádzajú po stranách diaľnice každé dva kilometre. Napriek tomu v prípade poruchy alebo defektu niektorého z vozidiel idúcich po diaľnici D1 vznikajú kolízne situácie, pretože vozidlá sa nie vždy majú kam uhnúť zozadu prichádzajúcej premávke.