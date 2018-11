Zamestnanci štátu a samospráv majú garantované dve 10 % zvýšenia platov

Zástupcovia zamestnancov vo verejnej a štátnej službe v stredu so zástupcami vlády a samosprávy podpísali dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) na roky 2019 a 2020.

Ako pred podpisom zmlúv povedal premiér Peter Pellegrini, kolektívne zmluvy zamestnancom v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka prinášajú zvýšenie tarifných platov o 10 % a od začiatku roka 2020 o ďalších 10 %. „Môžeme jednoducho povedať, že v priebehu jedného roka stúpnu platy zamestnancov o 20 %,“ povedal.

Podľa predsedu vlády ide o výrazný moment, ktorý sa zapíše do histórie Slovenska. Takýto nárast platov v štátnej a verejnej sfére si podľa premiéra vyžiada počas dvoch rokov 1,6 miliardy eur. Ak podľa Pellegriniho vláda razantne zvyšuje minimálnu mzdu, je povinnosťou štátu kvalitne odmeňovať aj ľudí, ktorí pracujú pre štát a samosprávu.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo svojom príhovore poukázal na to, že slovenskej ekonomike sa nikdy nedarilo tak dobre, ako v posledných dvoch rokoch a o tieto výsledky sa vláda delí aj s ľuďmi. Upozornil na to, že platy sa zvýšia nielen úradníkom, ale aj hasičom, či kuchárkam. To, že kolektívne zmluvy zaručujú zvýšenie platov na dva roky, považuje za prejav stability.

Šéf SNS Andrej Danko vyzdvihol to, že aj pri náraste platov v štátnej a verejnej sfére dva roky po sebe o 10 % ohlásil minister financií Peter Kažimír vyrovnaný rozpočet verejnej správy už v budúcom roku. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár upozornil, že zvýšenie platov 10 % dva roky po sebe v skutočnosti znamená ich nárast o 21 %. „My skromne hovoríme o 20 percentách,“ povedal.

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová uviedla, že podpis nových kolektívnych zmlúv na dva roky je mimoriadne dôležitým momentom, ktorý je garanciou sociálneho zmieru. Ocenila, že od budúceho roka sa vo verejnej službe zavedú nové platové tabuľky a žiadna platová tarifa nebude pod úrovňou minimálnej mzdy.