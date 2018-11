Šéf Fedu naznačil, že zvyšovanie úrokov sa môže skončiť skôr

Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell v stredu signalizoval, že terajší cyklus zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch by sa mohol skončiť skôr, než sa predpokladalo.

Americké akcie na jeho slová reagovali silným rastom, zatiaľ čo dolár oslabil.

Powell v stredu uviedol, že úrokové sadzby v Spojených štátoch sa už nachádzajú tesne pod neutrálnou úrovňou, ktorá nestimuluje, ani neobmedzuje ekonomiku. Ešte začiatkom októbra pritom tvrdil, že sadzby od neutrálnej úrovne delí „dlhá cesta“.

Veľa investorov sa podľa serveru Investing.com domnieva, že Fed by mohol po dosiahnutí neutrálnej úrovne terajší cyklus postupného zvyšovania úrokových sadzieb ukončiť. Powell upozornil, že pre ďalší vývoj úrokových sadzieb neexistuje žiadna vopred stanovené cesta.

Fed v tomto roku zvýšil úrokové sadzby už trikrát. Naposledy tak urobil v septembri, keď základná sadzba vzrástla o štvrť percentuálneho bodu do rozpätia 2,0 až 2,25 percenta.

Centrálna banka sa pre zvyšovanie úrokových sadzieb stala terčom ostrej kritiky zo strany prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je zástancom nízkych úrokov. Rast úrokových sadzieb síce pomáha udržiavať pod kontrolou inflačné tlaky, zvyšuje však náklady na úvery a má negatívne dopady na ekonomiku i akciový trh.

Minulý mesiac Trump označil zvyšovanie úrokov za „smiešnu“ politiku. „Myslím, že sa Fed zbláznil,“ uviedol tiež. Tento týždeň potom v rozhovore s denníkom The Washington Post vyhlásil, že nie je so šéfom Fedu „ani trochu spokojný“. Sám pritom vlani Powella do čela Fedu nominoval.

Trumpove výroky vyvolávajú obavy o nezávislosť Fedu. Americkí prezidenti sa v posledných desaťročiach kritike Fedu väčšinou vyhýbali, pretože nezávislosť centrálnej banky je považovaná za dôležitý faktor pre hospodársku stabilitu.

Šéf Fedu v stredu takisto vyjadril spokojnosť so stavom americkej ekonomiky. Upozornil, že finančný systém aj trhy sa zdajú byť silnejšie ako v čase pred finančnou krízou z roku 2008. Varoval ale, že niektoré typy firemných dlhov sa dostali na riskantné úrovne. Fed podľa neho sleduje potenciálne slabiny vo finančnom systéme, aby zabezpečil jeho pokračujúcu stabilitu.

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, si okolo 21:00 SEČ pripisoval zhruba dve percentá na 25 233 bodov. Euro vykazovalo voči doláru nárast o 0,7 percenta na 1,1370 USD.