Horší ako finančná kríza, zhodnotila brexit bez dohody centrálna banka

Ak by Británia v marci budúceho roka opustila Európsku úniu bez jasných pravidiel a bez prechodného obdobia, ostrovná ekonomika by sa za rok zmenšila o osem percent. Ceny domov by sa prepadli takmer o tretinu a libra o štvrtinu, varovala banka vo svojej polročnej správe o finančnej stabilite, do ktore zahrnula na žiadosť vlády scenáre brexitu.

Analýza Bank of England, ako znie oficiálny názov britskej centrálnej banky, prichádza tesne po tom, čo britské ministerstvo financií oznámilo, že Británia si brexitom pohorší, nech sa odohrá akokoľvek.

V prípade scenára brexitu bez dohody, ktorý centrálna banka však nepovažuje za ten najviac pravdepodobný, by sa nezamestnanosť zvýšila na 7,5 percenta z tohtoročných zhruba štyroch percent a vrchol z obdobia krízy by nedosiahla len vďaka masovému odchodu zahraničných pracovníkov. Základná úroková sadzba by sa vyšplhala na štyri percentá z dnešných 0,75 percenta.

Scenár sa pozerá päť rokov dopredu. Návrat k rastu ekonomiky odhaduje až na koniec roka 2023. Ak by nastal miernejší variant brexitu, keď by tovar mohol prúdiť cez hranice aj naďalej, ale vzťahovali by sa na neho clá, stálo by to hrubý domáci produkt (HDP) Británie tri percentá. Aj v prípade optimistickej varianty zachovanie úzkych obchodných vzťahov s EÚ by sa ekonomika zmenšila o percento v porovnaní so stavom, keď by krajina zostala vo zväzku EÚ.

Centrálna banka tiež podrobila záťažovým testom sedem najväčších britských bánk. Podľa jej vyjadrenia boli testy 2,5-krát prísnejšie ako scenáre brexitu. Všetky bankové domy – Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays, Lloyds, Standard Chartered, Santander a Nationwide Building Society v nich obstáli.

„Britský bankový systém je dostatočne silný na to, aby mohol naďalej slúžiť britským domácnostiam a firmám v prípade nedisciplinovaného brexitu,“ komentovala výsledok centrálna banka.

Guvernér centrálnej banky Mark Carney minulý týždeň podporil dohodu o brexitu, ktorú uzavrela s EÚ britská premiérka Theresa Mayová. Zdôvodnil to tým, že opustenie únie bez prechodného obdobia by sa rovnalo ropnému šoku zo sedemdesiatych ro­kov.