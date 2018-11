Ak budú clá, v USA sa bude vyrábať oveľa viac áut, verí Trump

Americký prezident Donald Trump v stredu opäť pohrozil zavedením cla na dovoz áut do USA.

Ak by sa dovozné clo zvýšilo, v USA by sa „vyrábalo oveľa viac áut“, uviedol Trump na Twitteri. Dodal, že aktuálne študuje návrh na zavedenie cla, ktoré by podľa neho zabránilo rušeniu pracovných miest a zatváraniu závodov v USA, aké tento týždeň ohlásila najväčšia americká automobilka General Motors (GM).

Trump uviedol, že clo vo výške 25 % na dovoz pickupov a komerčných vanov z trhov mimo Severnej Ameriky zavedené v 60. rokoch minulého storočia dlho podporovalo výrobu áut v USA.

Aktuálne je výška cla na dovoz áut do USA 2,5 %. Nemecký týždenník Wirtschaftswoche v utorok uverejnil správu, v ktorej tvrdil, že Trump možno zavedie clá na dovoz áut už na budúci týždeň. Analýza amerického ministerstva obchodu údajne odporúča zavedenie cla vo výške 25 % na dovoz áut zo všetkých krajín s výnimkou Kanady a Mexika.