VIDEO: Slovensko sa prejedá

Je najvyšší čas, aby ľudia zmenili svoj koncept výživy a viac sa hýbali. Odmenou bude zdravší, plnohodnotnejší a dlhší život. Do tejto skratky by sa dalo zhrnúť posolstvo projektu Pestrá strava, ktorý sa na Slovensku uplatňuje už dva roky. Program rozbehli v Českej republike pred piatimi rokmi, pričom sa zamerali na školopovinné deti, ich rodičov a generáciu seniorov. V Česku prebieha program Pestrá strava na 70 základných školách, na Slovensku zatiaľ na 18 školách.

Zakladateľka projektu Ivana Bednářová stavila nielen na zapálených výživových odborníkov, lekárov, ale oslovila riaditeľov a učiteľov škôl a, samozrejme, rodičov. Bednářová upozornila, že v rodinách s dvoma obéznymi rodičmi je 70-percentná pravdepodobnosť, že aj dieťa bude obézne, pri jednom rodičovi je výskyt obezity 40-percentný. Ak má byť teda mladé pokolenie zdravšie, musí zapracovať na zmene predovšetkým sama rodina.

Aby Bednářová dosiahla zmenu, zaútočila na rodičov najsilnejšou zbraňou. Prostredníctvom škôl, pedagógov, školských kuchárok vtiahla do zápasu o krajšiu, a teda zdravšiu postavu súčasníka samotné deti, ktoré aktívne za pomoci výživových poradcov a učiteľov začali pripravovať jedlo, pričom sa hravou formou dozvedali o jeho prednostiach aj nedostatkoch. Z detí sa jednoducho stali hlavní aktéri zmeny v zabehaných stravovacích zvyklostiach – či už v školských jedálňach, alebo v samotných rodinách.

Nadváha a obezita, ktoré sa ako burina šíria naprieč celou spoločnosťou s rastúcou životnou úrovňou a bohatou ponukou nie vždy zdravých potravín a nápojov v obchodoch a vo fastfoodoch, pritom neprinášajú len celý rad civilizačných chorôb. Deptajú najmä deti, aj psychicky. Všimnime si údaj, ktorý rodičom tlmočila na stretnutí s novinármi nutričná garantka projektu Pestrá strava Monika Tělupilová: „Nadváha a obezita sa stávajú aj vážnym psychosociálnym problémom. Školáci sa spolužiakom "tučkom“ posmievajú, neraz veľmi kruto, odstrkávajú ich na okraj kolektívov.

Nejde pritom o malú skupinu detí. V českej a slovenskej populácii tvoria deti s nadváhou a obezitou neprehliadnuteľnú skupinu. Ako uviedla lekárka diabetologička Katarína Černá z Univerzitnej nemocnice Bratislava, až 13 percent chlapcov má nadhmotnosť a 6 percent z nich je vyložene obéznych, u dievčat má nadváhu 12 percent, obezitu 5,6 percenta.

Ilustračné foto Autor: SHUTTERSTOCK

Keď zlyhávajú rodičia, zlyhávajú aj deti

Nadváha a obezita sa rodia v rodinách. Deti sa predsa stravujú presne ako rodičia. „Keď zlyhávajú rodičia, zlyhávajú aj deti,“ pripomenula Monika Tělupilová. Všetko sa začína chaotickým režimom dňa. Rána bývajú v rodinách hektické, deti sa nestíhajú najesť, rodičia im nepripravia desiatu, v škole dostanú obed, ktorý im nechutí, poobede sa náhlia do krúžkov a chýba im olovrant. Rodičia to riešia jednoducho: deťom dajú peniaze, aby si niečo kúpili v školskom bufete. A výsledok? Vyhladované dieťa podlieha návykovej chuti a kupuje si spravidla jedlá a presladené nápoje, ktoré podporujú nadváhu.

Projekt Pestrá strava stavil podľa jej slovenskej koordinátorky Miriam Varšovej na to, aby deti vedené šikovnými výživovými poradcami samy hravou formou prichádzali na to, čo je pre ne viac a čo menej vhodné jedlo. Predovšetkým ho však samy pripravujú. Ivana Bednářová dodala, že deti sa učia zároveň aj marketingu. Dostanú farebné ceruzky, výkresy, kreslia a modelujú obal pre nimi vyvinutú potravinu. Zároveň hľadajú najlepší názov pre výrobok, ktorý by ho najlepšie predával.

Odborníci hovoria, že takýmto spôsobom sa jednou ranou zabije hneď viac múch. Varenie rozvíja napríklad aj jemnú motoriku, deti sa naučia pracovať s nožom, vareškou, rozvíjajú svoj čuch, chuť. Tým, že sa triedy rozdelia do niekoľko súťažiacich tímov, podporuje sa súťaživosť. Hlavne však deti zistia, prečo sa oplatí zaradiť do výživy povedzme avokádo, ktoré je bohaté na zdravé tuky, teda nenasýtené mastné kyseliny, obsahuje vlákninu, veľa vitamínov. Štíhla bude nielen dcéra, ale aj mama. Súčasťou zdravej výživy sú strukoviny, povedzme šošovica, a, samozrejme, veľa zeleniny a ovocia.

Seniori nesmú zostať bokom

Vyškolené deti môžu tlačiť na rodičov aby rodina rozšírila repertoár bežne nakupovaných potravín o nové, s ktorými vytvárali chutné jedlá v škole.

Šikovné deti sú odmeňované pred celým kolektívom, domov prichádzajú s diplomami, ale aj vareškami. Je to cesta, ako naučiť deti samostatnosti, ako vychovať dnes takú chýbajúcu generáciu šikovných kuchárov, mäsiarov, pekárov, cukrárov, ale predovšetkým pokolenie, ktoré bude zodpovedné voči sebe, a keď si raz založí rodinu, zodpovedné voči svojim deťom.

Projekt Pestrá strava nemyslí iba na deti, ale aj na seniorov. Práve najstaršej skupine slovenského obyvateľstva spôsobuje tučnota celý rad zdravotných komplikácií – od srdcovo-cievnych chorôb cez cukrovku, choroby dýchacieho či tráviaceho ústrojenstva až po choroby kĺbov a chrbtice. Alarmujúce je zistenie, že 33 percent populácie vo veku 65 až 74 rokov trpí nadváhou a obezitou.

"Úbytok pohybu, spomalenie látkovej premeny, chradnutie chuťových buniek, horší chrup sú sprievodným znakom staroby. Prekonať ich možno lepšou starostlivosťou o seba samého, aktívnejším spôsobom života, ktorého súčasťou je pestrejšia strava – energeticky menej výdatná, ale bohatšia na bielkoviny. A ešte jeden dôležitý odkaz lekárky Kataríny Černej. Treba rešpektovať pôvodné stravovacie zvyklosti, zmena by mala byť plynulá.

K jej dosiahnutiu pomáha aj meniaca sa ponuka obchodných reťazcov. Jeden z garantov Projektu spoločnosť Metro má už 500 biokútikov, 40 percent ponuky tvoria slovenské produkty. Ak platí, že čerstvé ovocie, zelenina mlieko, mäso, vajíčka pochádzajú od miestnych poľnohospodárov, potom je pre nich projekt Pestrá strava príležitosťou, ako zvýšiť výrobu. Obchod má o ňu záujem, pretože slovenský spotrebiteľ napriek mnohým výhradám predsa len postupne opúšťa svoje vychodené stravovacie chodníčky.