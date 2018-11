OĽaNO: Hrozí zastavenie prác na tuneli Višňové

Podľa informácií hnutia sa má totiž zo stavby stiahnuť hlavný člen konzorcia, talianska spoločnosť Salini Impregilo. „Túto informáciu máme potvrdenú z viacerých zdrojov vrátane vysokopostaveného člena manažmentu konzorcia,“ uviedol Marosz.

Podľa neho to potvrdzuje aj to, že sa v tuneli začalo s prepúšťaním robotníkov. „Podľa našich informácií vyhodili už viac ako 70 ľudí, ďalším aj v týchto chvíľach rozväzujú zmluvy a postupne má prísť o prácu viac ako 160 ľudí,“ vyčíslil Marosz.

Podľa neho to predstavuje takmer štvrtinu zamestnancov, ktorí v tuneli pracujú. Preto hrozí, že sa práce na stavbe buď výrazne utlmia alebo úplne zastavia.

Ak by zhotoviteľ zo stavby odišiel, podľa poslanca by to znamenalo odsunutie dokončenia stavby o ďalšie tri roky. Už v súčasnosti je pritom podľa neho jasné, že sa stavba sa dokončí s ročným oneskorením. Odhaduje preto, že po odchode talianskej spoločnosti zo stavby by sa tunel Višňové nedokončil skôr ako v roku 2024.

Hnutie OĽaNO tak očakáva od ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), že predstaví krízový plán na to, ako situáciu riešiť. „Zároveň sme sa rozhodli urobiť v tuneli poslanecký prieskum, pretože ľudia sa musia dozvedieť pravdu o tom, ako bude stavba pokračovať,“ avizoval Marosz.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala má byť po dokončení dlhý takmer 14 kilometrov, s jeho výstavbou sa začalo v lete 2014. Cena stavebných prác je takmer 500 miliónov eur s daňou z pridanej hodnoty. Súčasťou stavby je aj 7,5-kilometrový tunel Višňové, ktorý má byť po dokončení najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku. Podľa odhadu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa pôvodný termín ukončenia stavby z decembra 2019 posunie, prevádzka by sa mala spustiť do konca roku 2020.