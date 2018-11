Európsky finančný systém zvládne aj chaotický brexit

Európsky finančný systém zvládne aj chaotický, neriadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ak budú banky a finančné inštitúcie dobre pripravené na toto riziko. Uviedla to vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB).

Akékoľvek dôsledky brexitu bez dohody v eurozóne by boli dočasné a pravdepodobne by viedli skôr k vyšším nákladom, než k redukcii dostupných služieb, uviedla banka vo svojej správe o finančnej stabilite.

Britská centrálna banka BoE pritom v stredu (28.11.) na základe svojej analýzy varovala, že prípadný chaotický brexit môže stiahnuť britskú ekonomiku do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny, pričom jeho negatívne dôsledky by boli väčšie, než spôsobila globálna finančná kríza v roku 2008.

Ale aj BoE dodala, že ostrovný finančný systém by mohol zvládnuť aj tento najhorší možný scenár.

„Riziko, že reálna ekonomika eurozóny by po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ stratila prístup k finančným službám, sa zdá byť obmedzené“, uviedla ECB a dodala, že dôrazne povzbudzuje finančné inštitúcie, aby zintenzívnili prípravy aj pre prípad nepredvídaných udalostí a včas aktivovali tieto plány.

V Spojenom kráľovstve sa majú po marci 2019 zúčtovávať deriváty z eurozóny za približne 43 biliónov eur. Prevod všetkých týchto zmlúv na európske zúčtovacie strediská by bol pritom zložitý a predstavoval by riziká. Európska komisia sa však zaoberá aj touto otázkou a ubezpečila, že umožní firmám z EÚ, aby v prípade, že by nedošlo k žiadnej dohode, naďalej využívali zúčtovanie v Spojenom kráľovstve.

„Riziko náhleho hromadného ukončenia zmlúv je preto zanedbateľné,“ argumentovala ECB.

Existuje určitá neistota, pokiaľ ide o cenné papiere emitované podľa britského práva, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne neuznávať európsku Jednotnú rezolučnú radu (SRB). Podľa ECB však aj tento problém by bolo možné vyriešiť „jednostranným uznaním rezolučných krokov SRB“.

Banka na záver pripomenula, že poisťovne v Spojenom kráľovstve stratia povolenie na podnikanie v eurozóne (a naopak) pri najhoršom možnom scenári. Ale aj v tomto prípade majú britské poisťovne, ktoré poskytujú služby v eurozóne, k dispozícii niekoľko možností na zmie