Parlament rokuje o rozpočte, bude prvý vyrovnaný

Uviedol to v piatok v rámci uvedenia návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok a rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 v pléne Národnej rady SR. Je to pritom historický prvý návrh rozpočtu, ktorý počíta pre nasledujúci rok s vyrovnaným rozpočtom verejných financií. „Vôbec nebudem schovávať ten pocit, že som rád, že môžem byť tým ministrom financií, ktorý vám tieto historicky prelomové čísla a návrh, ktorý tieto čísla obsahuje, môže predložiť,“ dodal.

Rozpočet verejnej správy pritom počíta s vyrovnaným rozpočtom aj v roku 2020 a s prebytkom 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2021. Minister financií rovnako vyzdvihol, že hrubý dlh verejnej správy má klesnúť pod spodnú hranicu dlhovej brzdy a mal by sa pod ňou udržať počas celého rozpočtovaného obdobia.

Pripomenul, že návrh rozpočtu vychádza z pozitívneho stavu ekonomiky. Postavený je na oficiálnej makroprognóze rezortu financií, podľa ktorej hospodárstvo Slovenska v budúcom roku porastie o 4,5 %, keď sa očakáva opätovné zrýchlenie exportu vďaka nábehu novej produkcie a zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch. Vznikať by mali ďalšie desaťtisíce pracovných miest, miera nezamestnanosti by mala prepisovať nové historické minimá a do roku 2021 klesnúť pod 6 %. Nominálne mzdy by mali v budúcom roku rásť vyše 6-percentným tempom.

Predkladateľ rozpočtu zároveň konštatoval, že v návrhu rozpočtu je už zahrnutá aj väčšina avizovaných vládnych opatrení. Zapracovaný je aj parlamentom zatiaľ neschválený návrh na zavedenie odvodu pre obchodné reťazce, ale tiež zmeny v registračných pokladniach či spotrebnej dani z minerálnych olejov. V návrhu je tiež zabezpečené krytie 10-percentného rastu miezd ako aj ďalších dohôd týkajúcich sa zvyšovania platov vo verejnej správe.

Rozpočet obsahuje aj rezervy na vládne priority, ako je napríklad bezplatné stravovanie na školách, rekreačné šeky, či nižšiu DPH na ubytovanie a zvýšený daňový bonus na deti. Všetky tieto náklady by mala pokryť rezerva v objeme 400 mil. eur. Ďalšia rozpočtovaná rezerva v sume 150 mil. eur na budúci rok mala poslúžiť na dofinancovanie eurofondových projektov. Práve táto rezerva bola podľa ministra pozmeňujúcim návrhom znížená o takmer 100 mil. eur, vďaka čomu sa dosiahol vyrovnaný rozpočet na budúci rok.

Po ministrovi v pléne parlamentu vystúpil so svojim hodnotením návrhu šéf Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Správa NKÚ upozorňuje najmä na nedofinancovanie výdavkov v niektorých sektoroch. Poslanci pokračujú v rozprave, do ktorej sa prihlásilo písomne 17 poslancov.

VIDEO: Riziká rozpočtu spočívajú v globálnych ekonomických hrozbách. Rozpráva o nich na nasledujúcom videu analytička Poštovej banky Jana Glasová.