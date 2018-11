Z baníkov majú byť opravári, farmári či rybári

Hovorí o tom materiál Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zaručenie bezpečnosti dodávok elektriny. Ten vypracoval úrad vicepremiéra Petra Rašiho spolu s rezortom hospodárstva. Materiál naznačuje aj budúcnosť regiónu – z baníkov by mali byť napríklad opravári železničných vozňov, farmári, rybári či výrobcovia rybích nátierok. Materiál je aktuálne v pripomienkovom konaní. Baníkov v regióne je vyše štyritisíc.

Podľa vládneho dokumentu by sa mal postupne skončiť takzvaný všeobecný hospodársky záujem, cez ktorý sa podporuje výroba elektriny z domáceho uhlia. Denník Pravda o tomto termíne informoval už v júni, keď o tom prvýkrát konkrétnejšie hovoril minister hospodárstva Peter Žiga.

Termín ukončenia podpory – teda rok 2023, bol určený so zreteľom na bezpečnosť dodávok elektriny. "V uzlovej časti Bystričany je Elektráreň Nováky jediným relevantným zdrojom elektriny a má významné postavenie v zabezpečovaní energetickej bezpečnosti Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,“ vysvetľuje hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano. Dokončená tak najprv musí byť trafostanica Bystričany.

Podpora hnedého uhlia funguje cez tarifu za prevádzkovanie systému. Jej výšku určuje regulátor. "Náklady na výrobu elektriny v elektrárni Nováky sú vyššie, ako je trhová cena elektriny a z uvedeného dôvodu musia byť kompenzované,“ hovorí Stano. Podobne to funguje aj pri obnoviteľných zdrojoch.

Ročne sa na elektrinu z uhlia vyzbiera takmer sto miliónov eur. Domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3¤000 kilowatthodín elektrickej energie odvedie na baníkov ročne približne 15,30 eura. Skončením všeobecného hospodárskeho záujmu pre ľudí by tento poplatok mal z ceny za elektrinu vypadnúť.

Okolo uzatvárania baní v posledných mesiacoch vznikajú vášne. V stredu sa na ťažobnú vežu v Novákoch vyšplhali aktivisti Greenpeace s transparentom "Ukončite dobu uhoľnú“. Hornonitrianske bane Prievidza (HPB) na nich podali žalobu pre neoprávnené vniknutie. Tvrdia, že ohrozili život vyše 300 baníkov. Polícia aktivistov aktuálne vyšetruje.

Zatiaľ bez potlesku

Baníkov však zhora plánovaná budúcnosť veľmi nenadchýna. "Politici sa oháňajú tvrdením, že život po uhlí existuje. Európska komisia, samosprávy a ďalší účastníci procesu transformácie radi hovoria o nových príležitostiach pre baníkov. Ale len v slovnej rovine, nestojí za nimi žiadna konkrétna ponuka a možnosť zamestnania,“ hovorí banícky odborár Jozef Talian. Hoci navrhované projekty sú podľa neho zmysluplné, žiaľ, nedokážu zamestnať všetkých terajších zamestnancov baní. "Vyháňať baníkov z regiónu a posielať ich do Jaguaru expresom do Nitry nepovažujeme za riešenie,“ hovorí Talian.

V súčasnosti je však hodnotenie predložených riešení podľa Taliana predčasné – odborári teraz len posudzujú dopady na zamestnancov a ich rodiny. Až 97 percent zo 4¤000 pracovníkov baní tvoria podľa neho miestni ľudia, zvyšok sú cudzinci. Baníci na zachovanie ťažby spisovali aj petíciu, ktorú podpísalo 13-tisíc ľudí.

Zdržanlivé sú v hodnotení návrhu aj samotné Hornonitrianske bane Prievidza. "Pre našu spoločnosť prináša materiál mimoriadne vážnu zmenu. Vzniknutú situáciu budeme analyzovať a vyhodnocovať možnosti ďalšieho postupu,“ vysvetľuje hovorkyňa baní Adriana Siváková.

Bude sa v regióne skúmať ťažba ropy?

Vláda minulú stredu schválila návratnú finančnú pomoc pre spoločnosť GA Drilling vo výške 9,5 milióna eur. Firma bude úver splácať desať rokov s jednopercentným úrokom. "Vládou schválené prostriedky využije firma na dobudovanie komplexnej infraštruktúry pre vysokotlakové testy,“ vysvetľuje rezort financií. GA Drilling chce testovať plazmové zariadenia používané pri ťažbe ropy a zemného plynu. Peniaze majú slúžiť na nákup techniky.

Práve táto firma bola spomínaná podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu Marošom Šefčovičom v súvislosti s budúcnosťou banských vrtov.

Budúci rok v apríli by mal byť hotový aj takzvaný Akčný plán pre transformáciu hornej Nitry. Ten by mal už konkrétnejšie riešiť, čo s regiónom bude a aj kto to zaplatí. "Pri jeho príprave sa bude brať do úvahy celé spektrum možných zdrojov financovania, a to ako jestvujúcich, tak aj potenciálnych,“ vysvetľuje Rašiho komunikačný odbor. Financovanie by malo byť viaczdrojové, efektívne a udržateľné, dodáva.