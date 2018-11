WTO: Svetový obchod čelí najhoršej kríze od roku 1947

V rozhovore so spravodajským serverom BBC to vyhlásil šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Roberto Azevedo, ktorý je teraz v Buenos Aires na summite najväčších ekonomík sveta G20.

„Povedal by som, že to je najhoršia kríza nie pre WTO, ale pre celý multilaterálny obchodný systém od GATT, Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorá predchádzala WTO a ktorá vznikla v roku 1947,“ povedal Azevedo. „Je to okamih, keď sú napádané a spochybňované niektoré zo základných princípov organizácie, zásady spolupráce, princípy nediskriminácie a ja si myslím, že je to veľmi vážne,“ dodal.

Azevedo pritom poukázal na obchodné spory medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré budú v agende argentínskeho summitu dominovať.

Spojené štáty a WTO sú teraz v spore kvôli odvolaciemu orgánu, ktorý rozhoduje o sporoch medzi štátmi a ktorý je kľúčovým prvkom celej organizácie. Washington v poslednej dobe blokuje vymenovanie nových sudcov WTO, ktorí rozhodujú v obchodných sporoch, čo ohrozuje fungovanie WTO. Washington sa sťažuje, že sudcovia WTO prekračujú svoje právomoci a nespravodlivo rozhodujú v prospech Číny a niektorých ďalších krajín na úkor USA. Ak sa situácia čoskoro nevyrieši, bude činnosť WTO už v budúcom roku ochromená.

Azevedo však uviedol, že členské štáty WTO rokujú o „pláne B“, aby zabránili kolapsu odvolacieho orgánu a umožnili mu pokračovať v činnosti. „Samozrejme, je veľkou otázkou, či budú Spojené štáty súčasťou tohto plánu. Keby neboli, povedal by som, že urovnanie sporov s USA bude ohrozené,“ povedal Azevedo.