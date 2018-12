VIDEO: Vnímajú Slováci Čechov ako skúpych?

Česi v zľavách nakupujú menší podiel produktov. Ešte nedávno bola hlavným kritériom pre bežný nákup do domácnosti nízka cena, ktorá podporovala u spotrebiteľov veľký nákupný záujem. V súčasnosti dopyt po kvalitných produktoch vzrástol. "Vďaka spotrebiteľskej dôvere a rastu životnej úrovne rastie dopyt po kvalitnejších potravinách. Na tento trend reagujú obchodné reťazce rozšírením ponuky, či už ide náhodne o bioprodukty, alebo výrobky od lokálnych dodávateľov,“ uviedol prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR Tomáš Prouza.

V roku 2013 prieskum spoločnosti SANEP potvrdil, že Česi sa skutočne pri nákupe potravín riadia najmä cenou a dobou trvanlivosti. Zmena nastala až tento rok, keď zástupcovia Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR a výskumnej spoločnosti GfK zistili, že počet českých spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú kvalitu pred zľavovými prvoplánovými nákupmi rastie. Ich podiel sa za posledných päť rokov zvýšil z 35 na 40 percent. Naopak, podiel domácností, ktoré preferujú cenu nad kvalitou, v rokoch 2013–2018 klesol na 60 percent. Odborníci pripisujú tento trend hlavne zmene životného štýlu.

Spotrebiteľov neodradil ani rast cien

Predaj potravín i nepotravinárskeho tovaru rastie v Česku rýchlejšie ako inflácia napriek tomu, že sa zvyšujú ceny nápojov aj potravín. Rast cien kupujúcich neodradil a v posledných 12 mesiacoch boli českí spotrebitelia ochotní za potraviny a nealkoholické nápoje zaplatiť vyššiu cenu. Zatiaľ čo priemerná cena pri tomto sortimente vzrástla o 4,7 percenta, inflácia dosiahla 4,3 percenta. Dôvodom môže byť viac faktorov. Odborníci však upozorňujú na to, že Česi majú jedny z najlacnejších potravín v EÚ. "Príčinou je aj nižšia úroda v súvislosti so suchom či rast mzdy v pôdohospodárstve a potravinárstve. Na druhej strane je potrebné spomenúť, že podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat má ČR šieste najlacnejšie potraviny v rámci EÚ, pričom ide o porovnanie bez zľavových akcií. V skutočnosti sú potraviny o čosi lacnejšie. Ak by sme počítali práve ceny počas zliav,“ dodal Pruza.

„Česká spoločnosť systematicky bohatne v posledných 29 rokoch. Dnes je z hľadiska kvality života jednou z tých vyspelejších a bohatších európskych spoločností. Posúva sa objednávka na iný typ produktov a samozrejme, fakt, že sa nakupuje viac, je v dôsledku zmenenej ekonomickej situácie a predovšetkým aj postupných zmien hodnotových rámcov, ktoré sa menia príchodom čoraz mladších generácií,“ povedal pre Pravdu sociológ Michal Vašečka. Z minuloročného prieskumu vyplynulo, že počet ľudí, ktorí využívajú všetko zakúpené jedlo, rastie spolu s vekom. V skupine od 55 rokov do 64 rokov to uviedlo 38 percent populácie, medzi mladšími spotrebiteľmi do 24 rokov len 11 percent.

Konzumenti na Slovensku sú iní

Napriek pozorovateľnej podobnosti sortimentu i cien na slovenskom a českom trhu sú badateľné rozdiely, na ktoré zvyknú spotrebitelia prihliadať. "Českí spotrebitelia dávajú oveľa menší dôraz na statusové záležitosti (nesústreďujú sa na vnímanie a posudzovanie zo strany okolia, pozn. red.), je pre nich skôr rozhodujúca kvalita. Slovenský konzument veľmi dbá na to, ako hodnotia kúpu významní ľudia v jeho okolí,“ dodal Vašečka. Ďalšiu spotrebiteľskú odlišnosť tvorí podpora záujmu o nakupovanie cez internet, v ktorom Česká republika výrazne prosperuje. V Česku je v prepočte na obyvateľa najviac e-shopov v Európe. Rozmach internetových obchodov potvrdzujú aj štatistické čísla ohľadom maloobchodného predaja.