Česko nechce ísť pri stavbe jadrových blokov maďarskou cestou

Česká vláda neuvažuje o tom, že by sa nové jadrové bloky v krajine stavali na základe podobnej medzivládnej dohody, akú uzavrelo Maďarsko s Ruskom pri dostavbe jadrovej elektrárne Paks. Novinárom to po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom povedal český predseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podľa neho by mal do jadrových blokov investovať ČEZ.