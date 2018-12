VIDEO: Fabriky chcú k strojom viac žien

Štvrtá priemyselná revolúcia prináša čoraz užšie prepojenie IT sveta s priemyselnou výrobou. To sa logicky odráža aj v nových požiadavkách na vzdelanie. Najväčšia automobilka pôsobiaca na Slovensku bratislavský Volkswagen, ako jeden z členov záujmového združenia právnických osôb Duálna akadémia, inicioval vznik nového maturitného odboru Odborný informatik. Tento odbor bude na Duálnej akadémii spustený v školskom roku 2018/19.

Martinčanku Dašu Bizikovú k štúdiu na duálnej akadémií motivoval otec, ktorý roky pracuje v martinskom závode Volkswagenu. „Po škole by som chcela pracovať na údržbe a mojou úlohou bude opraviť pokazené stroje,“ povedala. Biziková. Je jediným dievčaťom v čisto chlapčenskej triede aj keď v zahraničí pracuje oveľa viac žien na čisto mužských pozíciách. „Údržba už dnes nie je o sile ale technických zručnostiach a schopnosti vyriešiť technické problémy. Napríklad v Nemecku je zo všetkých študentov zapojených do duálneho vzdelávania až 40 % dievčat. No u nás na strednej škole máme zatiaľ v každom ročníku len jednu študentku,“ uviedla riaditeľka Duálnej akadémie Jana Široká. Podľa nej sú dievčatá mimoriadne šikovné a zvládajú aj technicky náročné predmety.

Počas štúdia budú mať možnosť žiaci pracovať s najmodernejšími robotmi KUKA, ktoré sú vo veľkom počte nasadené v karosárňach vo všetkých automobilových závodoch na svete. „Napríklad v karosárni Porsche automobilky Volkswagen Slovakia je už dnes stupeň automatizácie vyše 90 percent a pracovníci len vo veľmi málo prípadoch musia aj tvrdo fyzicky pracovať,“ priblížil Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania v Duálnej akadémii.

Súkromná škola začala fungovať pred troma rokmi a v úvode mala k dispozícií len dva menšie roboty od spoločnosti KUKA, ktoré umožňovali výučbu praktického programovania a základnej obsluhy robota. „Aktuálne máme k dispozícii ďalšie dva roboty, ktoré budú vzájomne spolupracovať a to je v praktickej výučbe veľký posun vpred. Vo fabrikách sa bežne na jednom pracovisku stretne viac robotov a zamestnanci musia vedieť nastaviť procesy tak, aby korektne spolupracovali,“ dodal Ráchela.

V západných fabrikách už aj vo výrobe každú tretiu pracovnú pozíciu obsadia ženy. Na Slovensku majú zatiaľ záujem o štúdium techniky väčšinou len muži. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Počas praktickej výučby budú žiaci pracovať s najmodernejšími technológiami umožňujúcimi spájanie ocele a hliníka. Práve vďaka tomu sú dnes automobilky schopné vyrobiť oveľa ľahšie karosérie automobilov a v bežnej premávke ich majú najnovšie modely luxusných SUV modelov Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg , Audi Q7 a Audi Q8. Podobné robotické pracovisko zatiaľ nie je na žiadnej inej strednej škole na Slovensku. Samotné roboty sú umiestnené za bezpečnostnou ohradou a výučba žiakov prebieha pod dozorom skúseného majstra.

Odporcovia duálneho vzdelávania upozorňujú na to, že s čoraz väčším nástupom automatizácie prevezmú o pár rokov výrobu len stroje a dnešní stredoškoláci môžu mať tesne pred dôchodkom problém nájsť si zamestnanie. Podľa analýzy Svetového ekonomického fóra má už v roku 2025 pripadnúť jeden robot na jedného zamestnanca. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zas upozorňuje na to, že automatizácia môže na Slovensku postupom času zrušiť každé tretie pracovné miesto. „Pri každej priemyselnej revolúcií sa ľudia obávali, že prídu o prácu ale nakoniec k tomu nikdy neprišlo. Dnes zamestnanci niektoré monotónne práce vykonávajú v ťažkých ergonomických podmienkach a výsledkom sú choroby z povolania. Práve takúto namáhavú výrobnú činnosť budú raz robiť len stroje a ľudia budú zodpovedať len za programovanie či údržbu robotov,“ priblížila Široká.

Pre mladé generácie nie je problém naučiť sa programovať práve vďaka masovému rozšíreniu IT technológií v bežnom živote. Navyše výrobcovia sa snažia zostaviť čoraz jednoduchšie ovládateľné roboty. Dnes už žiaci na technických školách nemusia rysovať tušom a stačí im zvládnuť základy technických noriem. Následne sa súčiastky kreslia priamo v počítačoch pomocou programu CAD softvérov. „No aj v dnešnom pretechnizovanom svete sa dvaja odborníci stretnú vo výrobnej hale a najlepšie vyriešia problém potom ako vytiahnu papier s ceruzkou. Skice patria medzi základné dorozumievacie prostriedky technikov po celom svete,“ povedal Ráchela.

Stredné odborné školy stále najviac narážajú na nedostatok osvety medzi výchovnými poradcami. Tí nemajú žiadnu motiváciu, aby medzi deťmi propagovali školy, ktoré im zabezpečia okamžitý nástup do práce po získaní maturity alebo výučného listu. Tiež majú veľmi málo informácií a na základných školách sa už dnes nevyučujú dielenské práce.

V Duálnej akadémií sa v prichádzajúcom školskom roku otvorí aj trojročný učebný odbor nesúci názov logistika. Žiaci sa za tri roky naučia zvládnuť logistické procesy, keďže logistika dnes už zďaleka nie je o dvíhaní ťažkých bremien.

Odbory na Duálnej akadémií vznikajú na základe požiadaviek samotných firiem, ktoré už počas štúdia vyplácajú žiakom štipendium za dosiahnuté výsledky a dochádzku a odmenu za produktívnu prácu. Najlepší študenti si takto môžu mesačne prilepšiť aj o 230 eur a po skončení školy majú istú prácu vo firmách ako Volkswagen Slovakia, Siemens, či Faurecia. Duálna akadémia začala v Bratislave fungovať pred 3 rokmi a v súčasnosti ju navštevuje 300 žiakov. V prichádzajúcom školskom roku bude prijatých ďalších 100 prvákov.