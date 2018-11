Ruský plyn z Bulharska do strednej Európy? Bulhari chcú využiť TurkStream

Bulharsko pokračuje v plánoch na prepravu ruského plynu do strednej Európy. Vypíše tender za 1,4 miliardy eur na nové rameno plynovodu TurkStream (Turkish Stream) s dĺžkou 484 kilometrov, ktoré by z juhu obišlo Ukrajinu.

Projektu bulharskej štátnej plynárenskej spoločnosti Bulgartransgaz v piatok dali zelenú bulharskí poslanci. Oznámenie prichádza uprostred rastúceho napätia medzi Moskvou a Kyjevom.

Balkánska krajina ležiaca na periférii Európskej únie dúfa, že jej nový plynovod prinesie peniaze a vplyv, ale podľa agentúry Reuters sa obáva, že obnovený rusko-ukrajinský konflikt plán na prepravu plynu z Ruska do Európy opäť prekazí.

Už raz sa tak stalo v roku 2014. Vtedy Rusko upustilo od plánu na plynovod South Stream, ktorý mal tiež dodávať plyn do Európy cez Bulharsko a obísť Ukrajinu. Moskva jeho zrušenie odôvodnila opozíciou Bruselu, ktorý sa proti bulharskej spolupráci s Ruskom skutočne postavil, aj pre konflikt na Ukrajine, ktorý vtedy vypukol.

Aby Sofia predišla problémom s EÚ, ubezpečuje, že nový plynovod bude stavať podľa európskych energetických pravidiel. TurkStream je súčasťou plánu moskovského vedenia obísť Ukrajinu, ktorá je v súčasnosti najdôležitejšou tranzitnou krajinou ruského plynu do Európy, a posilniť svoju pozíciu na európskom trhu. Jeho dve ramená budú mať ročnú kapacitu 15,75 miliardy kubických metrov. Ruský energetický gigant Gazprom už prvé rameno do Turecka dokončil, prúdiť by ním mal plyn pre miestnu spotrebu.