USA chcú presadiť povinný zber informácií o cestujúcich v lietadlách

Spojené štáty chcú do konca roka 2019 presadiť nový globálny letecký štandard, ktorý by zaviedol povinný zber informácií o cestujúcich v leteckej doprave. Tieto informácie by mali pomôcť v boji proti terorizmu, uviedol americký koordinátor pre boj s terorizmom Nathan Sales.