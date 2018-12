Bratislava - Hamuliakovo za 20 minút? Nie autom, loďou

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v piatok podpísalo zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 tisíc eur na štúdiu realizovateľnosti, ktorá je nutnou podmienkou realizácie projektu. Informoval o tom rezort dopravy s tým, že štúdia bude financovaná zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a hotová má byť vo februári 2019.

Zápchy a dopravné zaťaženie Bratislavy je podľa ministerstva dopravy dlho pálčivým problémom obyvateľov regiónu. O alternatíve v podobe pravidelnej osobnej dopravy obyvateľov okolitých obcí do hlavného mesta po rieke sa hovorí už niekoľko rokov.

„Bratislava má unikátnu možnosť využitia vodnej cesty pre osobnú prepravu obyvateľov dochádzajúcich za prácou alebo iným účelom do hlavného mesta. Na tomto projekte ešte musíme pracovať, ale vzhľadom na jeho ekologickú povahu a kritickú dopravnú situáciu má moju plnú podporu,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd) k projektu Dunajbus. Hlavným cieľom je odľahčiť preplnené cesty a vlaky z južného smeru do Bratislavy.

Projekt Dunajbus pripravuje Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Pro Danubia. Združenie založili v roku 2015 mesto Šamorín, mestská časť Bratislava – Čunovo a obce Hamuliakovo, Vojka nad Dunajom a Kyselica. Združenie plánuje vybudovať šesť nových prístavísk (Kyselica, Vojka, v Bratislave Eurovea, Aucafe, River park, Devín) k trom jestvujúcim (Šamorín, Hamuliakovo, Čunovo). Prístaviská by malo obsluhovať sedem plavidiel typu katamarán s kapacitou zhruba sto cestujúcich. Plavidlá by premávali po trase Vojka – Bratislava – Devín, plavba napríklad z Hamuliakova do centra Bratislavy by trvala približne 25 minút.