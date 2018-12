USA a Čína sa predbežne dohodli, nové clá sa odkladajú

Spojené štáty a Čína dosiahli v obchodnom spore predbežnú dohodu. Po 1. januári nezačnú platiť žiadne nové clá a vzájomné rozhovory oboch strán budú pokračovať. S odvolaním sa na čínsku štátnu televíziu CGTN to uviedla agentúra DPA.

Pokrok sa dosiahol na večeri amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga po summite dvadsiatich najväčších ekonomík sveta G20 v argentínskom Buenos Aires.

Podľa oznámenia Bieleho domu večera trvala približne 2,5 hodiny. Donald Trump bol pred stretnutím so Si Ťin-pchingom optimistický a vyhlásil, že by na ňom mohlo byť dohodnuté „niečo skvelé“. Čína a Spojené štáty uvalili na svoju obchodnú výmenu sériu ciel a analytici očakávali, že by večera mohla napätie medzi Washingtonom a Pekingom uvoľniť.

Podľa ekonomického poradcu Bieleho domu Larryho Kudlowa prebehla večera Trump – Si „veľmi dobre“. Trump už skôr uviedol, že hlavným dôvodom, prečo by schôdzka mohla priniesť pokrok v riešení vzájomného sporu medzi oboma krajinami, je „neuveriteľný vzťah“, ktorý ho s čínskym prezidentom spája.