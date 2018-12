Dôchodkový strop odmieta opozícia a koaličný Most-Híd

Štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd) tvrdí, že jeho kolegovia z koaličného Mostu-Híd sú proti tomu, aby bol vek odchodu do dôchodku ústavne "zastropovaný". Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„My sme ako strana proti tomu, aby takýto parameter bol v ústavnom zákone. Nikde vo svete to nie je… Ak sa príjme takýto ústavný zákon, tak o necelých 30 rokov bude menej prispievateľov ako seniorov,“ priblížil Švejna s tým, že to bude znamenať „veľký problém“. Buď budú musieť podľa jeho slov klesnúť dôchodky, alebo sa musia zvýšiť odvody.

Švejna poukázal aj na to, že počet seniorov sa za posledných 18 rokov zvýšil o tretinu. „Ak sa prijme takýto zákon, v roku 2024 pribudne 100 000 nových seniorov,“ pripomenul. Zdôraznil tiež, že všetci odborníci, ktorí sa v problematike dôchodkového systému vyznajú, sa tiež zhodujú, že „dôchodkový vek“ do ústavy nepatrí. Podľa Švejnu na to poukazujú aj moderné odbory.

Tomáš: Nepozerajme sa len na tabuľky

Poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Smer-SD) zdôraznil, že Smer-SD, ktorý zákon predkladá do parlamentu, trvá na tom, že ľudia nemôžu odchádzať „v neprimerane vysokom veku do dôchodku“. Pripomenul, že odborári vyzbierali na petíciu pre prípadné referendum k tejto otázke 227.000 podpisov.

„Ak sa na to budeme pozerať len cez tabuľky, no tak potom presne dospejeme k takým záverom, o ktorých hovorí pán Švejna,“ uviedol v diskusii. Prioritou podľa Tomáša ostáva zmena ústavy. Smer-SD je podľa Tomáša ochotný podporiť aj prípadné referendum.

Matovič: Dôchodky po 40 rokoch práce

Poslanec NR SR Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že referendum bude „brať peniaze“. „Treba si uvedomiť, že sa nesmieme nechať zastrašiť, že nebude mať kto na dôchodcov robiť. My musíme tu a teraz podporiť rodiny,“ tvrdí Kollár. Riešenie vidí v raste populačnej krivky. Podľa opozičného poslanca by sa mali prijať opatrenia ako znižovanie daní pri určitom počte detí alebo novomanželské pôžičky.

Poslanec NR SR a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič mieni, že rozumné by bolo, keby sa ľudia po odpracovaní 40 rokov mohli dobrovoľne rozhodnúť, kedy pôjdu do dôchodku. Takáto možnosť je podľa Matoviča „oveľa spravodlivejšia“. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa podľa opozičného poslanca o tejto možnosti vyjadrila ako „o oveľa lepšej“.