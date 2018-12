Odstaveniu uhoľnej elektrárne Nováky bráni jeden dôležitý bod

Od roku 2023 by sa mal význam nováckej uhoľnej elektrárne pri výrobe elektriny minimalizovať. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) totiž už nepočíta s pokračovaním všeobecného hospodárskeho záujmu, na základe ktorého spotrebitelia elektriny vo svojich faktúrach platili aj podporu na výrobu elektriny z doma vyťaženého uhlia.

Minister hospodárstva Peter Žiga už v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície Richardom Rašim predložili vláde návrh na zrušenie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý v súčasnosti platí do roku 2030. Vládny kabinet by tak mal v stredu definitívne schváliť zrušenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia v roku 2023. Odvtedy by tak spotrebitelia elektriny už nemuseli ročne platiť vo svojich faktúrach zhruba 100 miliónov eur, ktoré smerovali na podporu elektriny vyrobenej z uhlia.

V súčasnosti bráni podľa ministerstva zrušeniu všeobecného hospodárskeho záujmu jeden problém. Ide o zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany, ktorý súvisí s rizikom nedostatočného pokrytia elektriny v spomínanej lokalite. „Z technických dôvodov, ako aj z dôvodu zachovania bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany, sú jediným relevantným a významným zdrojom elektriny v tejto uzlovej oblasti bloky tepelnej elektrárne v Novákoch,“ upozornil rezort hospodárstva.

Všeobecný hospodársky záujem tak bude trvať dovtedy, pokiaľ sa neuvedie do trvalej prevádzky projekt plánovaného zvýšenia výkonu elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany. Na stredajšom rokovaní vlády by však mali ministri poveriť ministra hospodárstva, aby zo svojej pozície zabezpečil realizáciu projektu najneskôr do roku 2023.

Elektrárne Nováky boli od počiatku projektované na využitie domáceho hnedého uhlia a lignitu zo slovenských hnedouhoľných baní. Okrem výroby a dodávky elektriny zabezpečuje tepelná elektráreň výrobu a dodávku horúcej vody na vykurovanie pre mestá Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany, ako aj pre priemysel. Zároveň novácka elektráreň pracuje v elektrizačnej sústave v regulačnom režime. V súčasnosti je celkový výkon elektrárne spolu 266 megawattov.