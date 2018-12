Slovensku chýba 640 GWh zelenej elektriny pre splnenie záväzkov

Slovensku k splneniu záväzkov voči EÚ chýba až 640 gigawatthodín (GWh) zelenej elektriny. Uviedla to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a OZE na tlačovej konferencii, kde predstavila odbornú štúdiu "Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR", ktorú na podnet asociácie vypracoval Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (WEC).

Najlacnejším zdrojom elektriny podľa SAPI sú v súčasnosti slnečné a veterné elektrárne, ktoré sú pod paritou trhovej ceny. OZE sa dajú pripojiť do sústavy s dodatočnými technickými úpravami sústavy a pretrvávanie tzv. stopstavu nemá technické opodstatnenie. Z hľadiska medzinárodných záväzkov SR by v takomto prípade malo byť pripájanie OZE prioritou. Napriek tejto skutočnosti chýba Slovenskej republike k splneniu záväzkov voči EÚ až 640 GWh zelenej elektriny a plán, ako ho dosiahnuť.

Podľa SAPI na Slovensku chýba veľké množstvo elektriny vyrobenej z OZE a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR stále nemá jasno v tom, čo chce podporovať. Ministerstvo hospodárstva SR používa neaktuálne scenáre vývoja a spotreby, podčiarkla asociácia. Verejné inštitúcie podľa SAPI nezverejnili žiadne vyhodnotenie situácie a potenciálu OZE, preto sa SAPI ako súkromná asociácia rozhodla dať si vypracovať odbornú prácu od odborníkov.

Štúdia je podľa SAPI rozdelená na dve základné časti. V prvej autori popisujú stav sektora OZE na Slovensku a porovnávajú ho s relevantnými krajinami. Zaujímavým zistením podľa nich je, že národný akčný plán rozvoja OZE z roku 2010 sa nenaplnil pri veterných elektrárňach, kým plánovaná kapacita fotovoltických elektrární bola prekročená prakticky o polovicu. Slovensku ale pritom stále chýba veľa elektriny z OZE. „Viacero krajín si stanovuje ambiciózne plány na dosiahnutie podielu OZE na spotrebe až do výšky 100 %, a to už do roku 2030, prípadne 2040,“ priblížil Juraj Kubica, sekretár WEC a hlavný autor štúdie.

Druhá časť podľa SAPI štúdie analyzuje možnosti integrácie OZE do distribučnej sústavy. Za predpokladu existencie záložných zdrojov sa, podľa autorov, pohybuje celková kapacita pre obnoviteľné zdroje rádovo v stovkách megawattov. „Pripojiteľná kapacita nových zdrojov do elektrizačnej sústavy je v súčasnosti výrazne obmedzená striktnými požiadavkami,“ zdôraznil Kubica.

„Technickými opatreniami na inteligentné riadenie distribučných sústav (tzv. Smart grid) a zmenou tarifnej štruktúry je možné odblokovať významnú kapacitu na pripájanie nových zdrojov energie do distribučných sústav,“ konštatoval Kubica.

Svetová energetická rada (World Energy Council) je medzinárodná organizácia združujúca energetikov z priemyslu, akademickej sféry aj regulátorov a vlád. WEC bola založená v roku 1923, má zastúpenie v 100 krajinách sveta a je pridruženou organizáciou OSN. Slovenský výbor WEC je samostatnou organizáciou od vzniku SR v roku 1993.