Rýchlovlak prvýkrát prepojí Bratislavu priamo so švajčiarskym Zürichom

Bratislava bude mať prvý raz v histórii priame spojenie rýchlovlakom so švajčiarskym Zürichom. Medzinárodnú linku budú prevádzkovať Rakúske spolkové železnice ÖBB v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. (ZSSK) od 9. decembra tohto roka s vlakovou súpravou Railjet xpress, ktorá patrí k najmodernejším v Európe.

Ako informoval slovenský národný osobný vlakový dopravca, rýchlovlak s maximálnou rýchlosťou 230 kilometrov za hodinu zvládne cestu z Bratislavy do Zürichu za necelých desať hodín. Z hlavného mesta SR bude odchádzať ráno a do najväčšieho mesta Švajčiarska príde popoludní. „Samozrejme, Zürich je iba jednou z cieľových staníc, Railjet xpress spojí naše hlavné mesto aj s takými významnými rakúskymi sídlami, ako sú Salzburg či Innsbruck,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Rýchlovlak s najvyšším stupňom bezpečnosti bude mať niekoľko tried pre širokú škálu cestujúcich od Economy, First class až po Bussines class. Súčasťou súpravy budú reštauračný vozeň, ako aj priestory pre rodiny s deťmi a imobilných cestujúcich. Rakúske železnice a ZSSK predstavia nové vlakové spojenie spolu s jazdou z Bratislavy Hlavnej stanice cez Petržalku do Viedne na Hlavnú stanicu vo štvrtok 6. decembra.