INEKO: Úsek D1 s tunelom Višňové sa môže omeškať o tri roky

Namiesto konca roku 2019 by mala byť dokončená až v roku 2022. Predpokladá to Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v súvislosti podľa neho s veľmi zlým riadením stavby, s výrazne narastajúcim meškaním a odsúvaním termínu dokončenia akútne potrebného úseku.

„Zlým riadením stavby spôsobená vysoká strata zhotoviteľa a jeho problémy s platením prác dodávateľov v ostatnom období zvyšujú hrozbu scenára, že NDS (Národná diaľničná spoločnosť) bude musieť na dokončenie stavby hľadať iného zhotoviteľa, čo môže zdržanie ďalej zväčšiť,“ informuje INEKO pri uvedenom úseku D1 na svojom portáli o diaľniciach a rýchlostných cestách cesty.ineko.sk.

Zhotoviteľom stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra s tunelom Višňové (7,5 km) je združenie na čele s talianskou spoločnosťou Salini Impregilo (podiel 75 % v združení), jej partnerom je spoločnosť Dúha, a. s., podnikateľa Miroslava Remetu (podile 25 %). Taliani, zodpovední za stavbu tunela, by podľa informácií hnutia OĽaNO mali zo združenia a stavby odstúpiť. Prepustiť už mali vyše 70 zamestnancov na stavbe tunela a uvoľniť majú ďalších viac ako 160, čo by mohlo utlmiť práce na stavbe tunela.

Pôvodným víťazom tendra na výstavbu úseku D1 s tunelom Višňové bolo v závere roku 2012 združenie spoločností Skanska a Strabag. Ponuka tohto združenia bola podľa INEKO podložená výrazne optimalizovaným technickým riešením. „Toto združenie malo veľmi dobré predpoklady stavbu zvládnuť v zmluvnom termíne. Ak by došlo k podpisu zmluvy, kľúčový chýbajúci úsek D1 s tunelom Višňové mohol byť dokončený v druhom polroku 2018,“ tvrdí INEKO.

„Námietka v tendri druhého Doprastavu a následne aj aktívna snaha zainteresovaných v NDS dodatočne vylúčiť najnižšiu ponuku spôsobila v rokoch 2013 a 2014 premrhanie až jeden a pol roka. Nakoniec NDS v júni 2014 podpísala zmluvu so spoločnosťami s podstatne horšou reputáciou (Salini Impregilo a Dúha finančníka Remetu), ktorých ponuka bola v tendri až tretia,“ dodáva INEKO.

NDS v tendri vylúčila dve najnižšie ponuky na základe rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zákazku zadala združeniu v zložení Salini Impregilo a Dúha za zmluvnú cenu 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,8 mil. eur vrátane DPH) a lehotou výstavby do konca roka 2019. Diaľničiari tvrdia že robia všetko pre to, aby zhotoviteľ minimalizoval meškanie a úsek stavebne ukončil do konca roka 2020, následne by sa spustila skúšobná prevádzka. Koncom tohto roka uplynie míľnik č. 3, ktorý vyhodnotí nezávislý stavebný dozor a v prípade, že nebude splnený, NDS bude oprávnená udeliť ďalšiu výraznú sankciu za omeškanie.