Tvrdý brexit môže Britom zvýšiť ceny potravín

Tvrdý brexit by bežní Briti mohli pocítiť na cenách v obchodoch. Výraznejší cenový skok by zrejme zaznamenali potraviny.

Ceny potravín v Británii by sa mohli zvýšiť o 5 až 10 % v prípade neriadeného brexitu bez dohody. Povedal to v utorok poslancom Dolnej Snemovne britského parlamentu guvernér centrálnej banky (Bank of England) Mark Carney.

Carney upozornil, že Spojené kráľovstvo dováža približne polovicu potravín zo zámoria. Pri najhoršom možnom scenári by sa tak účet za potraviny mohol zvýšiť až o 10 %, a pri miernejšom o približne 6 %.

Zvýšenie ich ceny by čiastočne vyplývalo z poklesu hodnoty libry. Ďalším dôvodom by boli clá a čiastočne aj väčšie náklady na prevoz cez hranice po zavedení kontroly dovozu.

Guvernér BoE tiež upozornil, že prístavy v Spojenom kráľovstve nie sú pripravené na brexit bez dohody, po ktorom sa bude obchodná výmena s EÚ riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).