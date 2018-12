Spotreba uhlia v USA klesá, komplikuje to Trumpovu snahu oživiť baníctvo

Takáto štatistika nenahráva prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý je zástancom oživenia uhoľného priemyslu.

Úrad oznámil, že spotreba uhlia za tento rok dosiahne približne 622 miliónov ton, čo bude 4-percentný pokles v porovnaní s minulým rokom a zároveň najnižšia hodnota od roku 1979.

„Sily trhu frustrujú prezidenta Trumpa a jeho sľub oživiť uhoľný priemysel a prinavrátiť množstvo pracovných príležitostí v ňom,“ okomentovala správu EIA americká televízna stanica ABC News.

Tohtoročná spotreba uhlia by mala byť až o 44 % nižšia než v roku 2007, keď začala spotreba uhlia v Spojených štátoch klesať. Z prevádzky bolo odvtedy vyradených takmer 36 % uhoľných elektrární (529 z 1470) a mnohé ďalšie to majú v pláne v blízkom čase. Práve výrobcovia elektriny sú v USA najväčším spotrebiteľom uhlia. Od roku 2007 do roku 2018 stáli za 93 % z celkovej spotreby uhlia.

„Pokles je výsledkom odstavovania uhoľných elektrární a silnejúcej konkurencie zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedol v správe EIA.

Úrad predpovedá, že pokles bude pokračovať aj v roku 2019 a to o ďalších 8 %.