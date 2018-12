Kúpu paroplynovej elektrárne Malženice považuje Žiga za strategický krok

Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE), v ktorej má 51-percentný podiel štát, kúpila na základe dohody oboch svojich akcionárov na jeseň tohto roku do svojho portfólia paroplynovú elektráreň Malženice. Minister hospodárstva Peter Žiga je presvedčený, že pre štát to bol strategický krok v energetike.

„Štát má dosah na 400-megawattový zdroj. Myslím si, že takýto veľký zdroj, ktorý na Slovensku máme, by nemal prejsť do vlastníctva inej štruktúry, na ktorú nemáme dosah, pretože výstavba takéhoto zdroja stojí niekoľko stoviek miliónov eur a my sme ho kúpili oveľa lacnejšie,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Žiga.

Za koľko kúpili západoslovenskí energetici malženický paroplyn, však nechcel prezradiť. „Bola tam výhodná cena,“ povedal minister s tým, že paroplynový zdroj neďaleko Trnavy je pre štát výhodný, aj keby stále nevyrábal elektrinu.„Aj v prípade, že nebudeme tento zdroj uvádzať do riadnej prevádzky a nechali by sme ho len ako reverzný zdroj, tak tie náklady na udržiavanie takéhoto zdroja sú rádovo v stovkách tisíc eur ročne, čo pre takúto spoločnosť ako je ZSE, nie je problémom,“ dodal Žiga.

Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová, kúpe paroplynu v Malženiciach predchádzala investorská analýza z pohľadu technických, právnych a finančných aspektov. „V rámci analýzy v elektrárni prebehla v mesiacoch máj a jún tohto roku testovacia prevádzka pod dohľadom renomovaných európskych spoločností. Rozhodnutie o akvizícii vychádza zo strategického významu paroplynovej elektrárne pre celú elektrizačnú sústavu SR,“ uviedla Dobošová.

Paroplynový cyklus umožňuje veľmi flexibilný rýchly štart, ktorý je veľmi vhodný pre operatívne vyrovnávanie a regulovanie prenosovej sústavy. Vzhľadom na inštalovaný výkon porovnateľný s blokom jadrovej elektrárne má malženická elektráreň jedinečnú pozíciu a význam v rámci energetickej sústavy SR aj ako back-up pre jeden blok jadrovej elektrárne. „Paroplynová elektráreň je veľmi ekologický zdroj s vysokou účinnosťou výroby, ktorá dosahuje až 58 %,“ konštatovala Dobošová s tým, že výroba elektriny v malženickej elektrárni sa riadi vývojom trhových cien, ako aj podmienkami objednávania distribučných plynových kapacít na Slovensku.

„Situáciu na trhoch pozorne sledujeme, paroplynová elektráreň umožňuje takzvaný rýchly štart a preto aj operatívne spustenie výroby vtedy, keď je to ekonomicky zmysluplné,“ uzavrela Dobošová.