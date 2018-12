Brusel chce podporiť globálnu úlohu eura

„Euro by malo odrážať politickú, ekonomickú a finančnú váhu eurozóny,“ uviedol podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. Aj keď má spoločná mena len 20 rokov, už je druhou najdôležitejšou svetovou menou. Multilaterálny svetový poriadok sa oslabuje. Podľa Dombrovskisa by odpoveďou na to malo byť posilnenie globálnej úlohy eura.

Plán komisie odráža rastúcu frustráciu európskych politikov, bánk a firiem z dôvodu globálnej dominantnosti amerického dolára, ktorá dáva USA bezprecedentnú diplomatickú a politickú moc v globalizovanom svete. Vlády, banky a nadnárodné firmy sú vydané napospas americkým úradom, ktoré im môžu odoprieť prístup k svetovej ekonomike, ak sa nejaká firma alebo krajina dostane do konfliktu s Washingtonom.

„V súčasnom kontexte neistôt – obchodných konfliktov, extrateritoriálnych sankcií USA – hľadajú účastníci trhu alternatívy,“ uviedol komisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici na tlačovej konferencii v Bruseli.

Európska komisia nemôže spustiť žiadne priame menovopolitické iniciatívy, keďže rozhodnúť sa pre nejakú menu môžu len účastníci trhu. Komisia však môže prijať opatrenia, ktoré budú stimulovať širšie používanie eura.

Brusel odporúča členským štátom Európskej únie, aby viac podporili používanie eura na dôležitých trhoch, predovšetkým v energetickom sektore, dopravnom sektore alebo pri obchodovaní s komoditami. Dovoz energií do EÚ sa zúčtováva v amerických dolároch, dokonca veľké európske firmy často medzi sebou obchodujú v dolároch.

Euro aktuálne používa v 19 štátoch eurozóny celkovo 340 miliónov občanov. Centrálne banky držia približne 20 % svojich devízových rezerv v eurách.