Slovensko potrebuje získať výrobu elektromobilov

Elektromobilita prežíva v Európskej únii veľký boom. Po európskych cestách jazdí v súčasnosti asi 1,3 milióna elektrických aut. K dispozícii majú 150 000 nabíjacích staníc, pričom do konca roku 2020 by ich malo byť až 800 000. Slovensko ako automobilovú veľmoc tento trend nateraz obchádza, čo môže negatívne pocítiť o 10-15 rokov. V diskusnej relácii na Tablet.TV to povedal Peter Ševce zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

„Z hľadiska výroby nás zatiaľ elektromobilita dosť obchádza. Potrebujeme však priťahovať aj výrobu v tomto segmente, subdodávateľov i výrobné programy automobiliek, ktorú sú u nás etablované. Máme veľkú konkurenciu v Maďarsku, kde aj skončila investícia BMW zameraná na elektromobily. Je tam výroba nabíjačiek, batérií a aj testovacie centrum autonómnych áut. V tomto smere sú ďalej ako my,“ upozornil Ševce.

Na Slovensku jazdí necelých 2000 áut na elektrický alebo hybridný pohon, ktoré majú k dispozícii sieť 150 nabíjačiek. Akčný plán pre podporu a rozvoj elektromobility na Slovensku, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, počíta do roku 2030 s počtom 35.000 elektro­mobilov. Ševce akčný plán víta, no považuje ho za málo ambiciózny.

„Dôležité je, že sú tam vyčlenené financie na podporu nákupu elektromobilov. Transparentná, stabilná podpora je na začiatku a na rozbeh trhu alfa omega pre elektromobilitu. Bez toho nemožno čakať, že si ľudia sami od seba začnú kupovať elektromobily. Väčšina krajín EÚ má zavedenú takúto formu podpory. U nás by mala trvať aspoň 3–4 roky,“ konštatoval Ševce.

Podpora 5000 eur na elektromobil fungovala do konca júna a od budúceho roka by sa mala obnoviť. Od budúceho roku chce MH spustiť napríklad aj dotáciu elektronabíjacích staníc pre verejných sektor.

Ševce považuje podporu infraštruktúry za dôležitú a rovnako by mala trvať dlhšie obdobie. „Slovensko musí byť viac pokryté nabíjacími stanicami, musí to byť proporčnejšie a zahŕňať nielen diaľnice, rýchlostné cesty, krajské mestá, ale aj okresné mestá,“ dodal Ševce s tým, že rozvoj elektromobility by sa mal cieliť na určité segmenty, kde sa dajú naplniť jej ciele súvisiace so znižovaním emisií.

„Napríklad taxislužby sú ideálny segment, ktorý by mal tlačený čím ďalej, tým viac do elektromobility, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu. To, čo iné auto najazdí za rok, taxislužba najazdí za mesiac. Tam je priestor aj na väčšiu dotáciu. Rovnako verejná doprava je z hľadiska elektromobility top priorita,“ doplnil Ševce.

Medzi 16 opatreniami akčného plánu pre podporu a rozvoj elektromobility patrí aj to, že autá s takýmto pohonom budú mať farebne odlíšenú ŠPZ, alebo budú mať právo jazdiť v autobusovom pruhu či právo vstúpiť do nízkoemisnej zóny.