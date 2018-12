Slovensko nemôže vyberať poplatok za vývoz elektriny vyrobenej doma

Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu vo štvrtok upozornil, že členské štáty EÚ nemôžu uložiť poplatok, ktorý by zaťažoval vývoz elektriny vyrobenej na ich území. Podľa rozhodnutia súdu takýto poplatok nemožno odôvodniť cieľom spočívajúcim v zabezpečení stability dodávok elektriny na vnútroštátnom území.

Súd pripomenul, že na Slovensku sa po odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a v snahe zaistiť bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilitu elektrickej sústavy – najmä v priebehu roku 2008 – ukladal osobitný poplatok za užívanie tejto sústavy pri vývoze elektriny vyrobenej na území SR vrátane jej vývozu do iných členských štátov Únie.

V tejto súvislosti spoločnosti Korlea Invest, založenej podľa slovenského práva, ktorá je dodávateľom elektriny (jej právnym nástupcom je spoločnosť FENS), bola uložená povinnosť zaplatiť poplatok vo výške približne 6,8 milióna eur. Korlea Invest napadla zákonnosť tohto poplatku, ktorý sa už neuplatňuje, pred slovenskými súdmi, s argumentom, že ide o poplatok s rovnakým účinkom ako clo, ktorého uloženie sa v zmysle zásady voľného pohybu tovarov v EÚ zakazuje.

Okresný súd Bratislava II, ktorý prerokúva tento spor, sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či je dotknutý poplatok v rozpore s zásadou voľného pohybu tovarov.

Súd vo štvrtok zverejnenom rozsudku najskôr upozornil, že elektrina je tovar v zmysle práva Únie a že poplatok, ktorý sa nevyberá vo vzťahu k tovaru ako takému, ale vo vzťahu k užívaniu sústavy slúžiacej na jeho prepravu, sa musí považovať za zaťažujúci tento tovar. V dôsledku toho sporný poplatok spadá pod právne ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru.

Súdny dvor skonštatoval, že tento poplatok zaťažuje výlučne elektrinu, ktorá bola vyrobená na Slovensku a následne vyvezená, takže sa vyberá z dôvodu, že elektrina prekročí štátnu hranicu. V tomto ohľade Súdny dvor EÚ odmietol tvrdenie SR, podľa ktorého by sa malo s elektrinou, ktorá bola vyrobená na Slovensku a vyvezená, zaobchádzať rovnako ako s elektrinou, ktorá bola vyrobená na Slovensku a aj spotrebovaná v tejto krajine. Obe peňažné povinnosti, z ktorých prvú platí vývozca a druhú najmä koncový odberateľ, nezaťažujú elektrinu v rovnakom štádiu obchodovania, takže sporný poplatok je ťarchou pre elektrinu ako tovar z dôvodu prekročenia štátnej hranice.

Za týchto podmienok Súdny dvor dospel k záveru, že tento poplatok predstavuje poplatok s rovnakým účinkom ako clo, a to tak vo vzťahu k elektrine vyvezenej do iného členského štátu, ako aj vo vzťahu k elektrine vyvezenej mimo územia EÚ. Súd dospel ku záveru, že sporný poplatok v prerokúvanej veci nie je zlučiteľný so zásadou voľného pohybu tovarov v EÚ.