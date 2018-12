Odvod pre reťazce nemajú platiť malé a stredné podniky

Osobitný odvod pre obchodné reťazce by sa nemal vzťahovať na malé a stredné podniky, obchodné aliancie či prevádzky nachádzajúce sa v okresoch, ktoré spadajú pod zákon o takzvaných najmenej rozvinutých okresoch.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k zákonu o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý počas rozpravy predstavil plénu parlamentu poslanec SNS Radovan Baláž. Pozmeňujúci návrh pripravil spolu s poslancom Mosta-Híd Petrom Antalom a poslancom Smeru-SD Mariánom Kérym.

Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce z dielne SNS sa momentálne nachádza v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní. Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali podľa neho od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.

Národniari však už skôr avizovali, že návrh upravia. Zmeny má priniesť práve predložený pozmeňujúci návrh. Vzhľadom na to, že európska definícia malého a stredného podniku nezohľadňuje všetky špecifiká podnikov na Slovensku, predkladatelia v pozmeňujúcom návrhu chcú zaviesť tiež to, aby sa za obchodný reťazec nepovažovali aj tie podniky, ktoré síce spĺňajú ostatné určujúce kritériá, ale geograficky majú svoje prevádzky umiestnené v menej ako 15 % všetkých okresov Slovenskej republiky.

Podľa pozmeňujúceho návrhu by sa zároveň mal obvod vzťahovať iba na reťazce, pri ktorých minimálne 25 % obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi. V pôvodnom návrhu bola táto hranica stanovená na 10 %. Predkladatelia pozmeňujúceho návrhu však nechcú, aby zákon pôsobil na skupinu subjektov, ktoré majú obrat prevažne z iných nepotravinových sektorov, ako sú napríklad drogéria či výživové doplnky.

Čistý výnos z osobitného odvodu po zapracovaní týchto zmien by mal pritom podľa Baláža predstavovať 87 miliónov eur.

Návrh zákona o osobitnom odvode si v pléne vyslúžil ostrú kritiku opozície. Podľa poslanca SaS Radoslava Pavelku ostane aj po prijatí tohto pozmeňujúceho návrhu podstata zlého zákona nezmenená. „Bude znamenať zvýšenie cien,“ upozornil.

Poslanec Baláž však oponoval, že medzi dodávateľmi a obchodnými reťazcami nie je vyrovnaný vzťah a že predkladatelia zákona sa len postavili na stranu slabších a menších.

S týmto argumentom však nesúhlasil poslanec SaS Ondrej Dostál. Podľa neho zákon o osobitnom odvode neprináša nič do vzťahov medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi. „Iba finančne zaťažuje obchodné reťazce a tie to prenesú na spotrebiteľov. Takže to zaplatia ľudia,“ konštatoval Dostál.