Úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa začnú stavať na jar 2019

Následne sa začne s výstavbou, ktorej ukončenie je plánované na rok 2021. Na tlačovej konferencii v Mýtnej to vo štvrtok potvrdili minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) i predstavite­lia NDS.

„Podľa mňa sa na jar môže začať stavať v plnom tempe, nič tomu nebráni. Samozrejme, zhotoviteľ sa rozhodne, kedy do toho ide. Bol by som veľmi rád, keby som vedel konštatovať, že tie stavby, ktoré som ja spustil, nemeškajú, a chcel by som, aby ani táto stavba nemeškala a dodržali sa časy, keď sa má ukončiť,“ uviedol minister.

Podľa slov riaditeľa NDS Jána Ďurišina sa do súťaže prihlásilo šesť stavebných firiem, pričom hlavným kritériom bola cena. „Momentálne sa finalizuje vyhodnotenie cenových častí ponúk. Nič nenasvedčuje tomu, že by sme túto súťaž nemali ukončiť na prelome rokov 2018 a 2019,“ avizoval riaditeľ, podľa ktorého tak bude ukončená v relatívne dobrom čase. Predpokladá, že k podpisu zmluvy so zhotoviteľom dôjde koncom januára alebo začiatkom februára.

Ako uviedol aktivista za výstavbu cesty a končiaci starosta Mýtnej Pavel Greksa, štvrtkový deň je vyvrcholením jeho 20-ročného snaženia. „Dnes je vlastne aj môj posledný deň vo funkcii. Som nesmierne rád, že môžem povedať obyvateľom obce i širokého okolia, že táto cesta už 100-percentne bude postavená, že už nie sú žiadne problémy,“ konštatoval.

Súťaž na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa bola vyhlásená vo februári tohto roka. Predpokladaná hodnota zákazky bola v súťažných podkladoch uvedená v sume 161,8 milióna eur bez DPH. Úsek sa začína dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred Mýtnou. Jeho súčasťou je 11 mostných objektov, šesť protihlukových stien, zárubných či oporných múrov. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce.