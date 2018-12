Veľmoci stopli lacné palivá

Ropa sa na začiatku októbra vytiahla až na 84 dolárov za barel, aby následne prudko klesla k súčasným 60 dolárom. To sa krajinám, ako je Saudská Arábia, máli. Aj keď americký prezident Donald Trump loboval za to, aby sa ťažba neznižovala, keďže vysoké ceny palív v USA mu už uberali na popularite, ropné štáty pokles odklepli. Ten minimálne zastaví pád cien ropy z posledných týždňov.

Proti výraznému zníženiu ťažby bolo Rusko, pre ktoré sú tržby z ropy a plynu podstatnou zložkou štátnych príjmov. Rozhodnutie ropného kartelu znamená, že pokles cien palív ustane aj na Slovensku. Ešte v septembri stál liter benzínu Natural 95 podľa Štatistického úradu SR 1,44 eura a aktuálna cena je 1,30 eura. Ceny nafty za rovnaké obdobie klesli z 1,30 na 1,27 eura za liter.

Za vysokými cenami ropy, ktoré pomohli USA naštartovať vlastnú ťažbu, stáli v priebehu roka najmä Trumpove sankcie proti Iránu. Drahá ropa ovplyvnila aj svetové ceny plynu a elektriny, čo sa na Slovensku okrem iného podpísalo aj pod 6-percentný nárast cien elektriny a plynu, ktorý domácnosti zasiahne od januára 2019.

Nateraz sa pokles cien ropy z posledných týždňov ešte naplno neprejavil na cenách na čerpacích staniciach, a tak minimálne do Vianoc môžu vodiči počítať s miernym poklesom cien benzínov a nafty.

"Vzhľadom na aktuálny vývoj na svetových komoditných trhoch môžeme v blízkej dobe očakávať ešte o niečo nižšie ceny, na aké sme zvyknutí,“ hovorí analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Analytik J&T Banky Stanislav Pánis očakáva ďalšie zlacňovanie na benzínkach minimálne do prvej tretiny mesiaca. "Kým pred dvoma mesiacmi, keď ceny ropy dosahovali štvorročné maximá, aktuálne ceny ropy spadli na 13-mesačné minimum,“ hovorí. Pánis.

Začiatkom tohto týždňa sa však ropa mierne posilnila. Barel sa predával okolo 62-eurovej hranice. Ceny potiahlo uzatvorenie prímeria medzi Spojenými štátmi a Čínou na 90 dní. Trhy tak očakávajú pokojnejšie obdobie. Stále sa však nedá hovoriť o zmene klesajúceho trendu.

Cena ropy rástla podľa analytika spoločnosti Trim Broker Ronalda Ižipa od začiatku roka 2016. Vtedy sa pohybovala okolo 30 dolárov za barel. Do začiatku októbra tohto roka sa oproti tomu cena takmer strojnásobila. "Dôvodom bol silnejší ekonomický rast, keďže cena ropy je výrazne korelovaná s globálnym ekonomickým rastom. A zdá sa, že ten vrcholil práve na konci minulého roka,“ hovorí analytik.

Následne však ropa zamierila dole. Posledné mesiace ukázali, že všetky svetové ekonomiky spomaľujú, upozorňuje Ižip. Vidieť to možno na Nemecku, ale aj Japonsku, Švajčiarsku a Švédsku. Práve negatívne očakávania globálneho ekonomického rastu tlačia ropu nižšie. "Obávame sa, že vidíme iba začiatok väčšieho ekonomického spomaľovania,“ hovorí. Následkom by podľa neho bola klesajúca či stagnujúca cena ropy aj pre najbližšie obdobie. Palivá by tak mohli zlacnieť zhruba o tretinu, dodáva analytik.

Čaká sa na Trumpa

Zamiešať karty môže podľa Pánisa opäť aj americký prezident Donald Trump. Ten si totiž praje ešte nižšie ceny ropy. "Saudská Arábia by mu pritom mohla vyhovieť z vďaky za to, že privrie oči a neudelí sankcie voči Rijádu za vraždu novinára Džamala Chášakdžího,“ hovorí Pánis. Hoci dôkazy jasne hovoria, že sa tak stalo na pokyn z najvyšších saudskoarabských miest, dodáva.

Kľúčovou udalosťou bolo práve zasadnutie ropného kartelu OPEC. Keďže sa skupina a s ňou spolupracujúce krajiny dohodli na obmedzení ťažby, ceny by sa mali odraziť smerom nahor.

Predpokladalo sa, že ropné krajiny sa dohodnú na znížení ťažby. Za obmedzenie ťažby sa postavilo napríklad Rusko. Ešte v októbri však ťažilo najviac čiernej komodity od rozpadu Sovietskeho zväzu – a to 11,41 milióna barelov denne. V novembri ruská produkcia klesla len nepatrne, keď sa dostala na 11,37 milióna barelov denne.

Americkí ťažiari rovnako lámu rekordy a ťažia 11,7 milióna barelov denne, vysoko sa držia aj zásoby surovej komodity v USA. Na historických maximách sa nachádza aj ťažba v Saudskej Arábii. V pondelok Katar oznámil vystúpenie z kartelu OPEC. Stať sa tak má od januára. Krajina sa chce zamerať skôr na ťažbu plynu. Nečaká sa, že by tento krok zamiešal výraznejšie karty, keďže nejde o strategického producenta čierneho zlata.

Októbrový obrat cien

Ropa dražela s miernymi výkyvmi od apríla tohto roka. Do októbra sa posilnila o vyše štvrtiny. "Za zdražovaním ropy stálo hlavne geopolitické napätie a hrozba klesajúcej produkcie vo Venezuele, v Líbyi a v Iráne, uvalenie ekonomických sankcií zo strany USA na Irán,“ hovorí analytička Dovalová z Poštovej banky. Cenu tlačili aj limity na ťažbu v rámci kartelu OPEC. A to aj napriek ich čiastočnému uvoľneniu počas júnového zasadnutia. Do septembra bolo predĺžené aj obmedzenie ťažby bridlicovej ropy v Kanade.

Situácia sa otočila začiatkom októbra. Od začiatku októbra, teda takmer za dva mesiace, klesla európska ropa Brent až o 30 percent, upozorňuje Dovalová. Za samotný november išlo o takmer pätinový prepad. Na trhu je jednoducho viac ropy, ako je dopyt po nej.

"Na cenu ropy vplýva aj spomalenie čínskej ekonomiky na úroveň z roku 2009,“ hovorí Dovalová. Čína je totiž najväčším dovozcom ropy a po USA aj najväčším spotrebiteľom. Pretrvávajúce spomalenie jej hospodárstva by prinieslo aj pokles dopytu po rope, dodáva analytička. Budúci cenový vývoj je podľa Dovalovej ťažko odhadnuteľný. Závisieť bude hlavne od rozhodnutí veľkých hráčov na ropnom trhu.