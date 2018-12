Dve tretiny úseku R2 Kriváň - Mýtna budú estakády

V zmysle pôvodného variantu, teda viac ako z dvoch tretín na estakádach, bude postavený úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom v okrese Detva a Mýtnou v okrese Lučenec. Potvrdil to riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin na tlačovej konferencii v Mýtnej.

„Bola tu tendencia predchádzajúceho vedenia NDS, že by nejakým spôsobom bolo možné zlacniť tento úsek, keby viedol takzvane zemným, povrchovým variantom. Bolo by však treba urobiť nové posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), čo by výstavbu oddialilo o niekoľko rokov,“ podotkol Ďurišin, podľa ktorého sa preto NDS vrátila k pôvodnému variantu, ktorý ráta s estakádami.

Ako pokračoval vedúci pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred Pavel Greksa, k zmene nakoniec dôjde len pri šírke cesty, keďže pôvodne bola projektovaná ako užšia. „Mala mať 17,5 metra a museli sa prerobiť výkresové dokumentácie na 24,5 metra,“ poznamenal Greksa, podľa ktorého sa potrebné zmeny podarilo urobiť rýchlo a na úseku sú už vykúpené všetky pozemky, takže výstavbe nič nebráni.

Podľa Ďurišina pri súťaži na úsek R2 Kriváň – Mýtna použili prvýkrát multikriteriálne hodnotenie potenciálnych zhotoviteľov, čo znamená, že rozhodujúca už nebude najnižšia cena. „Myslím si, že je to správna cesta, lebo, ako dobre vieme všetci, nie vždy je cena rozhodujúca,“ povedal Ďurišin s tým, že v súčasnosti majú napríklad veľký problém so zhotoviteľom tunela Višňové. „Hlavný problém je v tom, že cena je extrémne nízka a za tie peniaze je potom veľmi problematické stavbu dostavať,“ dodal.

Úsek R2 Kriváň – Mýtna meria vyše deviatich kilometrov a je prvou polovicou pôvodne plánovaného 22-kilometrového úseku Kriváň – Lovinobaňa, ktorý bol neskôr rozdelený na dve časti a pribudla aj mimoúrovňová križovatka pri Mýtnej. Podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR bude jeho súčasťou aj vyše päťkilometrová estakáda, ktorá bude v najvyššom bode zhruba 45 metrov nad terénom.

Na obidva úseky aktuálne prebiehajú tendre, podľa vyjadrenia predstaviteľov MDV a NDS by sa mali práce v úseku Mýtna – Lovinobaňa začať na jar 2019 a skončiť v roku 2021. Dokončenie úseku Kriváň – Mýtna očakávajú v roku 2023.

Po dokončení obidvoch úsekov bude rýchlostná cesta R2 súvisle viesť od Zvolena až niekoľko kilometrov pred Lučenec. Posledným chýbajúcim úsekom na jej pripojenie k diaľničnej sieti zostane obchvat Zvolena.