OPEC sa dohodol na znížení ťažby, ceny ropy rýchlo vzrástli

Februárový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 3,36 USD až na 63,32 USD (55,78 eura) za barel (159 litrov). Ešte ráno cena Brentu padla pod hranicu 60 USD za barel, keďže sa zdalo, že veľkí exportéri ropy sa nedohodnú na znížení produkcie. Januárový kontrakt na americkú ropu WTI si pripísal 2,62 USD a jeho cena sa dostala až na 54,11 USD za barel.

Vo štvrtok ceny čierneho zlata klesli takmer o 3 %, keďže predstavitelia OPEC na zasadnutí vo Viedni dospeli len k predbežnej dohode o obmedzení produkcie.

Ceny čierneho zlata od októbra padli asi o 30 %. Dôvodom bol nárast ponuky na trhu a spomalenie rastu globálneho dopytu.

Irán dal v piatok ostatným členom OPEC zelenú, aby od budúceho roka obmedzili ťažbu približne o 800 000 barelov denne, keď sa predtým dohodol so Saudskou Arábiou, že dostane výnimku a obmedzenie sa ho nedotkne. Rusko signalizovalo, že je ochotné znížiť ťažbu asi o 200 000 barelov denne. A ďalší producenti mimo kartel by mali obmedziť produkciu spoločne o takisto 200 000 barelov. To znamená, že celkovo by sa ťažba OPEC a jej spojencov mala znížiť o 1,2 milióna barelov denne.