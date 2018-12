Zelení zrátali straty z korupcie: EÚ 904 miliárd, Slovensko 11 miliárd eur

Členské krajiny EÚ vinou korupcie prichádzajú ročne o 904 miliárd eur. Uvádza sa to v správe, ktorú v piatok vydala politická skupina Zelení/Európska slobodná aliancia z Európskeho parlamentu (EP). Správa bola zverejnená pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii, ktorý pripadá na 9. decembra.

Podľa autorov správy zverejnené čísla ukazujú skutočný dosah korupcie na životy ľudí. Po prvý raz sú tieto čísla dávané do súvislosti s nákladmi na produkty každodennej spotreby a verejné služby.

Každý rok prichádzajú krajiny EÚ o 904 miliárd eur – ide o zdroje, ktoré sa stratia v dôsledku korupcie. Za tieto peniaze – upozornila frakcia Zelených – by bolo možné napríklad riešiť otázku hladu vo svete, odstrániť maláriu, poskytnúť ľuďom základné vzdelanie, bezpečnú pitnú vodu, hygienu, zdravotnú starostlivosť a elektrickú energiu a ešte stále by zostalo k dobru okolo 360 miliárd eur.

SR ročne prichádza v dôsledku korupcie o 11 miliárd eur, čo predstavuje takmer 13 % HDP, uvádza sa v správe. Zároveň je to vyše 61-násobok celoročného rozpočtu vyčleneného pre nezamestnaných (okolo 178 miliónov eur), vyše dvojnásobok zdrojov určených na zdravotnú starostlivosť (5,4 miliardy eur) a viac ako 1,5-násobok výdavkov v prospech starších ľudí (približne 6,6 miliardy eur). Sumy „utopené“ korupciou znamenajú takmer 13-násobok rozpočtu pre políciu (takmer 855 miliónov eur), viac ako 78-násobok rozpočtu pre hasičské zbory (140 miliónov eur). Straty zapríčinené korupciou v SR predstavujú 10-násobok rozpočtu vyčleneného pre rodiny a deti (jedna miliarda eur), viac ako 4,5-násobok celkových ročných výdavkov na zdravotné potreby a pre invalidov (takmer 2,3 miliardy) a 3,5-krát viac ako sú verejné výdavky na vzdelávanie (3,1 miliardy eur).

Peniaze „stratené“ na Slovensku v dôsledku korupcie by podľa správy stačili na poskytnutie priemerného ročného platu (8201 eur netto v roku 2015) pre približne 1,3 milióna ľudí (takmer štvrtina obyvateľstva). Ak by sa táto suma rozdelila medzi obyvateľstvo, každý občan SR by dostal 2017 eur, uvádza sa v citovanej správe.

Skupina Zelených v tejto súvislosti vyzvala EÚ a jej členské štáty, aby zaujali aktívnejší postoj v boji proti korupcii. Výzva adresovaná Európske komisii požaduje, aby exekutíva EÚ preskúmala protikorupčné postupy v členských štátoch, zvýšila financovanie protikorupčných aktivít, zlepšila kapacity Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF), posilnila mandát Európskej prokuratúry (EPPO), zaručila lepšiu ochranu informátorov, novinárov a mimovládnych organizácií a zaistila väčšiu kontrolu používania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.