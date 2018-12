Finančnej riaditeľke čínskej Huawei hrozí v USA dlhoročné väzenie

Oznámila to podľa agentúry Reuters kanadská prokuratúra na piatkovom vypočutí súdu vo Vancouveri, ktorý prerokúval možnosť kaucie pre Mengovú.

Mengovú, dcéru zakladateľa firmy Žen Čeng-feja, zadržala kanadská polícia v sobotu vo Vancouveri na žiadosť Spojených štátov. Peking sa proti jej zatknutiu ostro ohradil a vyzval na jej okamžité prepustenie. Podľa čínskych médií sa USA snažia potlačiť čínsku technologickú spoločnosť Huawei Technologies a obmedziť jej globálnu expanziu.

Američania tvrdia, že Mengová ubezpečovala banky o tom, že spoločnosti Huawei a Skycom sú dve oddelené spoločnosti, hoci Spojené štáty ich považujú za jednu firmu. Vďaka tomu pre spoločnosť zabezpečila prístup k iránskemu trhu v rozpore s americkými sankciami.

Kanadská prokuratúra súd vyzvala, aby neumožnil prepustenie Mengovej na kauciu. Zdôvodnil to tým, že zadržaná má obrovské finančné zdroje a motiváciu utiecť z Kanady do Číny, aby sa vyhla hrozbe možného vydania do USA.