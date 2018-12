Aj legové kocky majú svoju burzu

Patrí k nim aj český ekonóm Michal Šnobr, ktorý je v pozadí veľkých stavieb z Lega u našich západných susedov. „Každá kocka Lega má svoju cenu, v priemere je to približne desať centov. Na burze sa stačí zaregistrovať a ponúknuť na predaj svoje kocky. Zvyčajne si počkáme na akciu u výrobcu, nakúpime škatule Lega, roztriedime kocky a dáme ich na burzu,“ povedal v rozhovore pre TASR.

Na celom svete obchodujú s kockami Lega státisíce fanúšikov tejto stavebnice. „Množstvo fanúšikov Lega pochádza z Ázie, najmä ide o Číňanov a Kórejcov. Obchoduje sa s obrovskými objemami kociek. My ich takto nakupujeme pre naše stavby a potom predávame aj kocky, ktoré nám po dokončení diela ostanú. Nie je to biznis, na ktorom sa dajú zarobiť veľké peniaze, no pokiaľ dlhodobo staviame určité modely, tak je to jediná možnosť, ako sa dostať k väčším objemom kociek, ktoré potrebujeme,“ uviedol Šnobr, ktorý sa zaoberá najmä stavbou starých hradov a zámkov z Lega.

Z jeho kociek sa však dá postaviť hocičo. „Nás zaujímajú architektúra, staré hrady a zámky. Je to aj pragmatické rozhodnutie, pretože ak by ste chceli v Česku postaviť z kociek Lega moderné stavby ako Kaplického knižnica alebo veža na Ještěde, tak potrebujete súhlas majiteľov. Pri starých hradoch a zámkoch to, logicky, nie je nutné. Postavili sme už minimálne polovicu z tých, ktoré sú v Česku. Staviame aj zábavné motívy, ako je napríklad zámok Rokfort z príbehov o Harrym Potterovi. Mimochodom, táto stavba je z jedného miliónu kociek. Len pre ilustráciu, najväčšia stavebnica Lega, ktorú si môžete kúpiť na našom trhu, má 4000 až 6000 kociek,“ vysvetlil Šnobr.

Zámok Rokfort z kociek Lega sa rozkladá na ploche 25 štvorcových metrov. Jeho stavba trvala viac ako rok. „Veľa času trvá, kým nazhromaždíte všetky kocky, ktoré potrebujete. Z pohľadu staviteľov to nie je len o predstavivosti, ale aj o statike. Dielo sa musí dať prenášať, rozobrať. Pre mňa je to vždy fascinujúci zážitok,“ dodal Šnobr.