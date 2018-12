Pre superrýchle vlaky nemá Slovensko pripravenú infraštruktúru

V oblasti obslužnosti krajských miest a ich prepojenia s hlavným mestom sú veľké rezervy. Treba navrhnúť efektívne spojenia tak, aby bolo prepojené celé Slovensko. Uviedol to obchodný riaditeľ národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Karol Martinček s tým, že železničná doprava to umožňuje.

V súčasnosti je v procese rekonštrukcie a pripravuje sa na rýchlosť 160 kilometrov severná vetva slovenskej infraštruktúry.

„Z nášho pohľadu je to regionálna rýchlosť a nie rýchlosť pre diaľkové vlaky,“ dodal. Na otázku o možnosti cestovať vlakom z Bratislavy do Košíc bez zastávky medzi týmito mestami povedal, že aj vzhľadom na infraštruktúru by to neprinieslo väčšie zrýchlenie. „Pohyb by bol na úrovni InterCity s časom štyri a pol hodiny,“ konkretizoval.

O stave infraštruktúry uviedol, že sú aj stanice bez perónov, stanice, cez ktoré prechádzajú rýchliky so 60-kilometrovou rýchlosťou, aj stanice, cez ktoré nemôžu ísť dva vlaky súbežne vedľa seba.

To sú podľa neho obmedzenia, ktoré bránia väčšiemu zrýchleniu spojenia východu a západu Slovenska. Vec treba riešiť s projektantmi, rezortom dopravy a ďalšími a povedať, aká je budúcnosť železničnej dopravy na Slovensku, a zadefinovať základné parametre, uzavrel obchodný riaditeľ.