Štát ochránil SPP pred exekúciou, aby peniaze nezmizli na Cyprus

Ak Najvyšší súd SR vydá rozhodnutie, do troch dní môže cyperská schránková firma exekvovať Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Slovensko sa k týmto peniazom už nikdy nemusí dostať. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že práve preto bol návrh zákona o čiastočnej exekučnej imunite prerokovávaný v skrátenom legislatívnom konaní.

To, že ide o mimoriadnu situáciu, keď treba chrániť aktíva štátu, podľa neho potvrdzuje aj široká podpora strán koalície aj opozície.

Pri hlasovaní o zákone o ochrane majetku v plynárenstve z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa podľa Žigu ukázala veľká podpora aj zo strany opozičných poslancov. „Aj strany z opozície pochopili, že ide o takú mimoriadnu situáciu, keď treba chrániť aktíva štátu,“ skonštatoval Žiga v Sobotných dialógoch. Poslanec opozičnej SaS Karol Galek uviedol, že návrh v prvom čítaní tiež podporil, v druhom však už nie. Mal totiž obavy z toho, že štát chce rozhodovať o tom, či súd rozhodol správne. Obaja sa však zhodli na tom, že tzv. Duckého zmenky sú podľa nich podvodne vydané.

Žiga avizoval, že chce v tomto prípade využiť všetky dostupné právne prostriedky. „V prípade, že Najvyšší súd SR vydá rozhodnutie, do troch dní môže táto cyperská schránková firma exekvovať SPP a v prípade, že by exekútor bol úspešný, tak tie peniaze skončia niekde na Cypre a my už môžeme aj potom procesne vyhrať to mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora, k tým peniazom sa pravdepodobne nikdy SR nedostane,“ upozornil s tým, že práve preto pristúpili k skrátenému legislatívnemu konaniu. Ako dodal, čiastočná exekučná imunita hovorí, že ak by aj štát prehral pri mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, exekútor bude môcť siahať len na peňažné prostriedky napríklad v bankách.

Duckého zmenky vyšetrí NAKA

Diskutovali aj o situácii s ťažbou uhlia na Slovensku. Región hornej Nitry bude podľa Žigu potrebné transformovať. „My hovoríme, že v roku 2023 už vláda a štát nebude dotovať cenu elektrickej energie, ktorá bude vyrábaná z uhlia, a zároveň hovoríme, že tie bane sa nemusia zatvoriť,“ zdôraznil minister v diskusnej relácii, pričom dodal, že ak si bane nájdu odbyt, môžu ďalej fungovať. „V prvom rade treba ukončiť výrobu elektriny, lebo tam sú zdravotné dosahy,“ upozornil Galek.

Slovensko je zároveň podľa diskutujúcich pripravené na prípadnú krízovú situáciu v súvislosti s vývojom konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Zhodli sa, že Slovensko má diverzifikáciu v prípade plynu zabezpečenú z viacerých zdrojov. V súčasnosti podľa Žigu dodávky plynu z Ruska fungujú, „ako keby žiadny konflikt nebol“. Galek však vyjadril obavu, že v roku 2020 sa končí zmluva medzi Ukrajinou a Gazpromom o preprave plynu cez ich územie. Podľa Žigu však SR s ukrajinskou stranou nerieši žiadne vzťahy.