VIDEO: Na biznis na vianočných trhoch doplácajú ľudia

Vianočné trhy hlavného mesta tvorí spolu 99 stánkov, z toho 72 stánkov na Hlavnom námestí a 27 stánkov na Františkánskom námestí. „Nájomcov stánkov vyberá výberová komisia na základe výberového konania,“ povedala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer. Ceny nájomného za stánok s občerstvením sa pohybujú od 316 eur do 1 216 eur za jeden deň. Za stánok s lahôdkami stánkari zaplatia na nájomnom menej, ceny sa pohybujú od 56 eur do 234 eur nájomného za jeden deň a najmenší nájom majú stánkari ponúkajúci vianočné darčeky, a to od 50 eur do 125 eur za jeden deň.

Denník Pravda sa pozrel na ceny, za ktoré stánkari ponúkajú svoj tovar. Pri zbežnej návšteve vianočných trhov sme pri kúpe nealkoholického punču, cigánskej a jednej lokše zaplatili zhruba 9 eur na jednu osobu. Nealkoholický „punč“ – teda čaj, stojí zhruba 2 eurá za 2 deci a jedna plnená lokša, ktorú ohrejú v mikrovlnke, stojí okolo 2,50 eura. Ušetriť sa dá tak, že sa človek uskromní a namiesto plnenej lokše, si dá suchú za 1,50 eura. Na porovnanie, 6 kusov lokší stojí v potravinách okolo 2 eur. Lákavé sú aj pečené prasiatka a iné mäsové pochutiny, tam sú však ceny už radikálne vyššie a za 300 gramov takejto pochutiny sme zaplatili 7 eur. Otáznou ostáva aj kvalita mäsa a potravín, za ktoré si trhovci pýtajú takéto vysoké sumy.

Na Bratislavských vianočných trhoch sme sa opýtali ľudí, ako hodnotia ceny, za ktoré stánkari ponúkajú svoj tovar. „Myslím, že ceny sú vysoké, ale už to človek asi aj čaká,“ povedala jedna z opýtaných. Českí turisti, ktorých oslovil denník Pravda, sa vyjadrili, že ceny na Bratislavských vianočných trhoch sú porovnateľné s tými pražskými. „Nevidíme veľký rozdiel, sme z Prahy a ceny u nás sú podobné tým, ktoré sme tu videli,“ dodal český pár. Faktom však ostáva, že Bratislava a Praha sú dve neporovnateľné mestá, či už v počte obyvateľov, ale aj návštevnosťou turistov.

Novou „atrakciou“ sa od štvrtka minulého týždňa stala zhorená historická budova na Hlavnom námestí, pri ktorej sa zastavujú davy turistov, ale aj domácich. Trhy napriek zničenej časti námestia pokračovali už ani nie deň po vypuknutí požiaru. Krajský pamiatkový úrad Bratislavy (KPÚ BA) sa pre Pravdu vyjadril, že majiteľ zhorenej budovy už predložil správu z poškodenia budovy a žiadosť na vyjadrenie o jej obnove. V súčasnosti pripravujú vydanie rozhodnutia, v ktorom budú stanovené podmienky na obnovu objektu a jeho originálnych častí a rekonštrukcie podľa pôvodného architektonického a výtvarného riešenia. „Obnovu a rekonštrukciu objektu bude možné realizovať po získaní všetkých povolení, vrátane povolenia na zabratie verejného priestranstva zo strany mesta a pri vhodných klimatických podmienkach. Požiarom boli z originálnych častí poškodené mozaiky a kamenný obklad budovy, ostatné poškodené časti pochádzali z obnovy v roku 1995 – 2000,“ povedala Eva Falbová, hlavná radkyňa KPÚ BA.

VIDEO: 29. novembra tohto roka vypukol na vianočných trhoch na Hlavnom námestí požiar. Pozrieť si ho môžete na nasledujúcom vi­deu.