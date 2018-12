Šéf Telekomu: Prílišná regulácia škodí

Počet zákazníkov Telekomu stúpa. Ako je to možné?

Počet našich zákazníkov meriame podľa počtov SIM kariet. V skutočnosti teda hovoríme o nich. Ako operátor zabezpečujeme všetky druhy spojení, spojenie ľudí, strojov a zariadení. Niekedy majú naši zákazníci viacero zariadení. Napríklad súkromný a mobilný telefón. Prípadne aj dve súkromné SIM karty. Je veľa dôvodov, prečo stúpa počet zákazníkov. Firmy poskytujú svojim zákazníkom čoraz viac mobilných telefónov. A to zvyšuje počet SIM kariet na trhu. Na mnohých trhoch je 120 až 130 SIM kariet na 100 obyvateľov. Na Slovensku máme 150 SIM kariet na 100 obyvateľov.

Kde je strop? Dokedy sa bude tento pomer zvyšovať?

Sú trhy, kde je 400 SIM kariet na 100 obyvateľov. Závisí to aj od cien volaní. Najmä zákazníci, ktorí používajú predplatené karty, majú viac SIM kariet. Rozširujú sa aj SIM karty v zariadeniach, ako napríklad v notebookoch, mobilných wi-fi routroch a podobne.

Je o predplatené SIM karty stále záujem?

Pre nás a pre celý trh platí, že zákazníci sa presúvajú od predplatených kariet k paušálom. Rastúca ekonomika podporuje tento prechod. Predplatené karty sú o kontrole a šetrení. Paušály sú o vyššej spotrebe a slobode používania. Rovnako paušály ponúkajú aj mnohé zľavy na mobilné telefóny. Rastieme však aj v segmente predplatených kariet, kde sme neboli vždy najsilnejším hráčom.

V posledných rokoch sa rozširujú neobmedzené paušály. Očakávate zvyšovanie záujmu o tento druh paušálov?

Ponuka paušálov u nás rovnako ako inde vo svete smeruje k neobmedzeným volaniam a SMS správam, ku ktorým sa pridáva aj určité množstvo dát. Pri volaniach spotreba dosiahla určitý strop a môžeme povedať, že otvárame potrubie a dávame možnosť zákazníkom volať, koľko chcú. Pri neobmedzenom paušále musíme povedať, že ľudia volajú o čosi dlhšie. Naša sieť navyše už nemá limit poskytovať neobmedzené volania a SMS správy. Stále sú tu však zákazníci, ktorí nepotrebujú mať možnosť neobmedzenej spotreby a nechcú platiť vyššiu cenu paušálu. Zákazníci sa presúvajú smerom k paušálom, no ostanú tu aj tí, ktorí o ne nebudú mať záujem.

Je možné mať neobmedzený dátový paušál?

V našom sektore je téma neobmedzených dát veľmi kontroverzná. Ide o kapacitu siete, ktorá je obmedzená. Ak máte pevné pripojenie prostredníctvom optického kábla, je celé vaše. Mobilná sieť je zdieľaná. Preto pri pevnom pripojení môžete používať internet, koľko chcete. Cenu ovplyvňuje rýchlosť pripojenia. V prípade mobilného internetu je rýchlosť maximálna, ktorú vám sieť v daný moment dokáže poskytnúť. Tá je neobmedzená. No mení sa v priebehu dňa. Ak by sme poskytli neobmedzený dátový mobilný internet, začali by sa zákazníci medzi sebou spomaľovať. Lebo kapacita každej mobilnej siete je zatiaľ obmedzená.

Koľko mobilných dát spotrebuje priemerný zákazník?

Na Slovensku je to 1,4 GB a rastie. Jedného dňa možno bude v ponuke aj neobmedzený dátový paušál, ak budeme vedieť zabezpečiť kvalitu. V tejto oblasti je pred nami cesta. Chceme zákazníkom poskytovať toľko dát, koľko potrebujú. Ponuka bude stúpať spolu s dopytom od zákazníkov.

Je spotreba dát Slovákov nižšia v porovnaní s inými krajinami?

Závisí to od konkrétnej krajiny, no všetky rastú. Slovensko je stále v spotrebe nižšie ako niektoré iné krajiny.

Prečo?

Pochádzam z krajiny (Španielsko, pozn. red.), kde vidím omnoho väčšie používanie sociálnych sietí. Ľudia používajú smartfóny dva až trikrát viac. Na každom trhu máme päť druhov zákazníkov. Prvými sú „super digitálni“ používatelia. Potom sú tu ľudia, ktorí využívajú moderné technológie vo veľkej miere, ale chcú menej. Bojujú proti nim. Rastúcim segmentom sú zákazníci, ktorí objavujú nové aplikácie a spotreba ich internetu rastie. Potom tu máme skupinu, ktorú môžeme nazvať ako digitálni analfabeti. Chcú používať internet, no nevedia ako. Musíme im s tým pomáhať. A potom sú tu tí, ktorí moderné technológie používať nechcú a nebudú. Spolu s rozvojom technológií a ponuky spotreba stúpa nahor. Možno všetci máme v rodine starú mamu, ktorá objavila facebook a teraz je z toho rodinný problém, pretože ho používa až príliš. Väčšina spotrebiteľov tak prechádza do digitálneho sveta.

Nový šéf spoločnosti Slovak Telekom José Perdomo Lorenzo tvrdí, že zákazníci sa nemusia báť zvyšovania jednotkových cien. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Koľko Telekom investuje do svojich sietí?

Naše investície sa pohybujú od 140 do 150 miliónov eur ročne. Na Slovensku máme vynikajúcu kvalitu siete. V celej krajine je sieť pripravená na omnoho vyššie používanie. Bol som v Tatrách na Hrebienku a dokázal som sa prostredníctvom internetu spojiť videohovorom s mojou mamou na Kanárskych ostrovoch.

Ako je možné, že ceny paušálov klesajú, pričom investície do rozvoja sietí nekončia?

To je naša výzva. Chceme zákazníkov presvedčiť, aby mali vyššiu spotrebu. Takmer všetci majú televíziu, pevný internet, mobilný paušál. Stále môžu mať lepšiu televíziu, rýchlejší internet a lepší paušál. Jednotkové ceny klesajú. Ale spotreba ide smerom nahor.

Stále rozširujete aj pevné pripojenia?

Slovak Telekom veľmi dobre zlepšuje svoje pevné pripojenie. Našou víziou je, aby sme na Slovensku mali len optické pripojenie spolu s 5G pripojením. Ak sa pozrieme na dnešné domy, v ktorých je wi-fi, nikdy v nich nenapočítame menej pripojených zariadení ako desať. Máme inteligentné televízory, mobilné telefóny, počítače, tablety, tlačiarne. Počet týchto zariadení sa bude zvyšovať. Všetky tieto zariadenia si vyžadujú veľkú kapacitu pripojenia. V budúcnosti sa bude zvyšovať kvalita videí z Full HD na 4K a potom na 8K. Kapacita pripojenia, ktorú budú domácnosti a firmy potrebovať, pôjde výrazne smerom nahor.

Môžu zákazníci očakávať zdražovanie?

Tento sektor môžeme označiť ako „oveľa viac za málo navyše“. My poskytneme oveľa lepší internet za málo viac peňazí. Týmto smerom sa vyvíja trh. Keď si ľudia obnovujú svoju zmluvu, tak môžu platiť o čosi viac, no dostanú oveľa viac. Ak hovoríme o cene za MB alebo za GB, tá pôjde vždy dole. Zákazník však chce viac GB. Na konci dňa môže ísť účet hore. Jednotkové ceny pôjdu smerom nadol. Nie je to však o zvyšovaní cien za nič a nič sa nezlepší.

Prestanú hlasové hovory a SMS správy jedného dňa existovať?

Správanie zákazníkov sa mení. Máme rôzne formy komunikácie. Existuje dôvod, prečo niekomu voláme a dôvod, prečo niekomu píšeme. Niekedy textujeme, lebo nechceme hovoriť. Inokedy voláme, lebo nechceme písať. Môžeme aj niečo poslať na sociálne siete, aby to videlo veľa ľudí. Všetky spôsoby komunikácie ostanú zachované. Prestanú ľudia volať? Nemyslím si. Bude sa meniť rozloženie spôsobu komunikácie.

Už som sa stretol s tým, že v niektorej krajine pre technické problémy prestala na chvíľu fungovať globálna aplikácia WhatsApp. Spotreba SMS správ išla prudko nahor. Ľudia potrebujú medzi sebou komunikovať aj textom. Nemyslím si, že hlasové hovory úplne zomrú. Môžu prebiehať digitálnou formou cez aplikácie. V takom prípade je rozdiel v kvalite, v jej garantovaní alebo funkcionalite. Ak chcete urobiť dôležitý hovor, pravdepodobne zvolíte tradičnú formu. Ak hovor nie je až taký dôležitý, skôr siahnete po digitálnom hovore prostredníctvom internetu. A to je v poriadku.

Aký je váš názor na európske regulácie cien v roamingu a hovoroch do zahraničia?

Na regulácie sú rôzne názory. Ak je regulácia ovplyvnená politikmi, tak je ťažko pochopiteľná a prijateľná. Ak regulácia má slúžiť v prospech zákazníkov a posunúť vpred biznis a odvetvie, myslím si, že je správna. Ak sa pozrieme na roaming, tak je to skvelé. Môžete volať, písať a využívať dáta kdekoľvek v Európe. Náklady sú však vyššie ako príjmy. A to sa javí ako veľký problém. Na konci dňa to musí byť fér pre operátora. Tento biznis má navyše mnohých účastníkov. Ale napríklad také aplikácie, ktoré fungujú cez internet, nereguluje nikto. Regulácia je kontroverzná téma. Nie som proti nej. No príliš vysoká regulácia škodí.

Ako sa zmenilo správanie zákazníkov vďaka tejto regulácii v zahraničí?

Zmenilo sa drasticky. Ľudia využívajú mobilný telefón v zahraničí oveľa viac. Ale je to fér, keď niekde v zahraničí stráviť 60 percent času v roku a stále máte svoje číslo a platíte domácu tarifu? Náklady vášho operátora stúpajú vždy, keď využijete jeho služby niekde inde. Ľudia využívajúci nadmerne roaming sú negatívom.

Máte takýchto zákazníkov? Únia chcela tomuto scenáru zabrániť.

Áno. Máme zákazníkov, na ktorých prerábame veľa peňazí práve kvôli tomuto správaniu. Zákazníkovi je veľmi ťažké vysvetliť, že nadmerne využíva roaming. Nemôžeme mu len tak stopnúť službu. Všetko je to o detailoch.

Kedy idete spustiť na Slovensku spustiť 5G sieť?

5G sieť je evolúcia. Nie revolúcia. Revolúciou bol prechod z 3G na 4G sieť. 3G sieť nebola taká dobrá ani pre hlas, ani pre dáta. 2G sieť je veľmi dobrou sieťou pre hlas. 4G sieť je dátovou sieťou, ktorá má pred sebou ešte dlhý život. 5G sieť je rýchlejšia, ale aktuálne vysokú rýchlosť poskytuje aj 4G sieť. 5G sieť má veľmi nízke oneskorenie. Ide o čas, kedy sieť odpovie. Pre autonómne autá, spojenie stroj-stroj je oneskorenie kritické. My môžeme počkať. Či sa stránka načíta za 5 milisekúnd alebo 10 milisekúnd nevidíte rozdiel. 4G rovnako nemá úplne rovnaké oneskorenie. 5G poskytuje stabilné krátke oneskorenie. To je výhoda.

5G sieť navyše používa frekvencie, ktoré sa doteraz nepoužívali, takže má k dispozícii omnoho väčšie spektrum. Vďaka špeciálnej technológii sa signál dá nasmerovať. Vďaka tomu sa môžu poskytovať aj kvalitné fixné služby cez 5G bez potreby kábla. V rámci tejto siete viete garantovať rôzne služby pre konkrétnych používateľov. Nová sieť je teda rýchlejšia, ale to nie je najpodstatnejšie. Dôležitejšie sú jej schopnosti. Nebude to však sieť pre plošné použitie.

Pokrytie celej krajiny touto sieťou nebude dávať zmysel. V preplnených mestách, kde kapacita 4G siete nebude stačiť, nastúpi 5G sieť. Vo vidieckych oblastiach bude 5G sieť možné použiť pre spomínané fixné služby pre konkrétnych používateľov. Továrne, kde sú dnes tony káblov, budú môcť byť bezdrôtové. Aktuálne technológie nedokážu zabezpečiť celkový chod strojov. Zatiaľ nemáme určené, kedy spustíme prvú 5G sieť na Slovensku. Testujeme ju však spolu so sesterskými spoločnosťami v našej skupine Deutsche Telekom.