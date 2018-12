Na hranici s Maďarskom pribudnú nové mosty

Podľa ministra Érseka sa týmito podpismi dohôd postúpilo o krok ďalej k výstavbe mostov na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. „Je to pre nás významný krok, pretože sa zbližujeme cez mosty,“ konštatoval Érsek. Nové mosty vytvárajú podľa jeho slov tiež priestor pre turistiku a pomáhajú ľuďom pri podnikaní.

„Mosty nespojujú len dva brehy, ale aj obce, ľudí a národy,“ doplnil po podpise štátny tajomník Mosóczi. V 21. storočí si podľa jeho slov musia obidva národy nájsť k sebe cestu.

Ponad rieku Dunaj by sa mal vybudovať nový most pre peších a cyklistov medzi obcami Dobrohošť a Dunakility. Zároveň by mal pribudnúť aj nový cestný most pre autá do 3,5 tony, cyklistov a peších nad Ipľom medzi obcami Vrbovka a Őrhalom. Podľa ministra Érseka nie sú tieto stavby zložitými mostnými objektami. Odhaduje tak, že za dva – dva a pol roka by mohli byť v prevádzke, ak všetko dobre pôjde.

Rezort očakáva, že nový most ponad Ipeľ pomôže naštartovať ekonomiku prihraničných regiónov. Príprava a samotná výstavba mosta je v kompetencii obce Vrbovka s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Za maďarskú stranu je hlavným partnerom organizácia NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.). Náklady na stavbu mosta si rozdelia Slovensko a Maďarsko v rovnakom pomere, pričom na slovenskej strane to predstavuje 1.155.500 eur. Most bude financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, z príspevku štátu prostredníctvom ministerstva pôdohospodárstva a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

Most ponad Dunaj by mal podľa ministerstva dopravy prispieť aj k rozvoju cezhraničných vzťahov v obchodnej, kultúrnej či turistickej oblasti. Náklady si taktiež rozdelia obe krajiny v rovnakom pomere. Slovenská časť predstavuje 4.915.500 eur. Financovanie je naplánované z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, z vlastných zdrojov Vodohospodárskej výstavby a z príspevku štátu cez rezort pôdohospodárstva.