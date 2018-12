VIDEO: Každý druhý nový zamestnanec môže byť cudzinec

„Nezamestnanosť na Slovensku bude klesať minimálne do leta budúceho roku a určite sa dostane pod 5 percent,“ povedala Jaroslava Rezlerová, konateľka personálnej agentúry Manpower. Tá svoje tvrdenie opiera o najnovší prieskum realizovaný medzi 750 slovenskými zamestnávateľmi, z ktorých väčšina plánuje v prvých 3 mesiacoch budúceho roka prijímať nových ľudí.

„Výsledná hodnota indexu trhu práce je plus 10 percent,“ dodala Rezlerová. Domáce firmy tak počítajú s rovnakým náborom ľudí ako začiatkom roku 2018, ked sa začali prepisovať tabuľky historicky najnižšej nezamestnanosti Slovenska.

Aktuálne firmy prostredníctvom úradov práce nevedia na Slovensku obsadiť približne 76-tisíc pracovných miest. Hlavne v okresoch s nízkou nezamestnanosťou nie sú ľudia ochotní drieť za pásom za pár stoviek mesačne.

„Čo som sa rozprával s chlapmi, tak v miestnych fabrikách zarobia od 600 do 800 eur v čistom. Ja mám za stráženie fabriky v závislosti od počtu nočných zmien od 500 do 600 eur. Je to síce menej, ale zďaleka sa tak nenarobím a zničené zdravie sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi,“ povedal Ferdinand Stomfaj. Ten spolu s kolegami stráži jednu z miestnych fabrík v Lozorne. „Mladí ľudia radšej odídu do Rakúska alebo Nemecka a tak nám tu pracuje čoraz viac Srbov a Ukrajincov,“ dodal Stomfaj.

Práve pre ľudí z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie sú zaujímavé aj slovenské platy. „Keď som sem prišla, montovala som elektroniku za 400 eur v čistom. Pracovné podmienky boli síce tvrdé, ale mesačný plat bol raz taký. Teraz už v automobilovom priemysle zarábam štyrikrát toľko ako doma. U vás na Slovensku je pekný život a najradšej by som bola, ak by sa v Bratislave po skončení školy podarilo zamestnať aj môjmu synovi,“ povedala Nella Stevanovič. Tá mala zatiaľ len dobré skúsenosti so slovenskými pracovnými agentúrami aj firmami.

Už dnes cudzinci na Slovensku obsadia takmer každé tretie novovytvorené pracovné miesto. V prichádzajúcom roku to môže byť aj každé druhé, keďže poslanci v parlamente od začiatku budúceho roka znížili dobu potrebnú na získanie pracovného povolenia z 90 na 30 dní.

„V žiadnom prípade sme neotvorili dvere migrantom. Ľudia z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie sa u nás budú môcť rýchlejšie zamestnať len v okresoch s maximálne päťpercentnou nezamestnanosťou a pracovať budú v takzvaných nedostatkových profesiách,“ ubezpečoval minister práce Ján Richter. Zároveň zoznam nedostatkových profesií sa bude aktualizovať každé tri mesiace a aktuálne medzi ne patria profesie ako obrábač kovov, frézar, vodič vysokozdvižného vozíka či programátor CNC frézy.

Zároveň pre členstvo v Európskej únii nemôže Slovensko nijako obmedzovať príchod Rumunov a Bulharov. Na druhej strane ani Nemci alebo Rakúšania nemôžu Slovákom nijako brániť zamestnať sa na ich domácom trhu. Celkovo na Slovensku aktuálne pracuje 65 259 tisíc cudzincov a z nich približne polovicu tvoria obyvatelia Európskej únie a zvyšok hlavne Srbi a Ukrajinci.

Aktuálne je miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 5,23 percenta a z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť viac ako 143-tisíc Slovákov. Ešte začiatkom roka 2018 bola na úrovni 5,88 percenta a v tom čase bolo na úradoch práce viac ako 168-tisíc Slovákov. V priebehu jedného roka tak z úradov práce do zamestnania nastúpilo približne 25-tisíc ľudí.

„V januári očakávame najvyššiu nezamestnanosť v roku, ale to neznamená, že príde nejaké hromadné prepúšťanie. Ide predovšetkým o pohyb sezónnych pracovníkov a čiastočne i administratívne dôvody, akými sú koniec zmlúv na dobu určitú a ukončovanie živností,“ uviedla Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika. Po zime napríklad v elektrotechnickom priemysle končia sezónni pracovníci, ktorí vo fabrikách zabezpečovali zvládnutie zvýšených zákaziek v súvislosti s príchodom vianočných sviatkov.

VIDEO: Srbi nielenže tvoria najväčšiu komunitu cudzincov z tretích krajín pracujúcich na Slovensku, ale Slovensko a Srbsko majú aj spoločné projekty, jedným z nich je elektronizácia verejnej správy, o ktorej rokovala ministerka vnútra Denisa Saková so srbskou premiérkou Anou Brnabičovou.