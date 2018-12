Trump aj brexit spomalia nemeckú ekonomiku

Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier uviedol, že nemecká ekonomika by tento rok mala vzrásť o 1,5 až 1,6 %. Predchádzajúci odhad z októbra uvádzal rast o 1,8 %. Na to, ako sa situácia rýchlo mení, poukazuje fakt, že ešte v apríli nemecká vláda očakávala tohtoročný hospodársky rast na úrovni 2,3 %.

„Za posledné mesiace sa tempo rastu do určitej miery spomalilo, práve tak, ako aj v mnohých ďalších krajinách,“ povedal Altmaier v utorok (11. 12.) na stretnutí so zástupcami zahraničnej tlače v Berlíne. „Za celý rok 2018 by sme mali zaznamenať rast na úrovni 1,5 až 1,6 %,“ spresnil. Dodal však, že ekonomika by mala pokračovať v raste aj v budúcom roku.

Za najväčšie riziko pre Európu označil Altmaier nárast populizmu, pričom v tejto súvislosti poukázal najmä na násilné protesty vo Francúzsku. Hrozbou pre ekonomiku sú aj obchodné konflikty.

„S obavami sledujeme vývoj obchodných vzťahov medzi USA a Čínou a dúfame, že sa tento problém vyrieši,“ povedal minister. Zároveň verí, že sa podarí vyriešiť aj napätie v obchodných vzťahoch medzi Washingtonom a Bruselom.