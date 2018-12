Vláda odklepla piatim firmám stimuly

Spoločnosti Schelling Slovakia, LOPAS, Intercable S.R.L, Schur Flexibles Moneta a Miba Sinter by mali na Slovensku preinvestovať necelých 30 miliónov eur. Vďaka plánovaným investičným projektom spomínaných spoločností by malo vzniknúť zhruba 470 nových pracovných miest. Firma Schelling Slovakia chce rozšíriť svoju strojársku výrobu v Kechneci. V závode na východe Slovenska vyrába zvárané oceľové konštrukcie a strojné súčasti. Spoločnosť plánuje preinvestovať 6,4 milióna eur a vytvoriť 40 nových pracovných miest. Vláda firme schválila investičnú pomoc v objeme 900 tisíc eur. Z toho 300 tisíc eur by mala byť dotácia na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku a zvyšok by mala byť štátna pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu. Spoločnosť LOPAS chce za vyše pol milióna eur vybudovať v Lučenci nový závod na výrobu eko domov. „Investor bude na Slovensku vyrábať prefabrikované prvky pre následnú výrobu domov v Rakúsku,“ doplnilo ministerstvo hospodárstva. Stavebné prvky pre steny a stropy budú vyrábané z dreva, hliny a slamy. Vďaka tejto investícii by malo vzniknúť 17 nových pracovných miest. Spoločnosť dostane od štátu investičnú pomoc v celkovej výške 218 tisíc eur. Podnik Intercable S.R.L. plánuje v obci Kriváň vybudovať nový závod na výrobu komponentov pre elektromobily. Vo fabrike na strednom Slovensku by sa mali konkrétne vyrábať vysokonapäťové zariadenia na prenos elektrickej energie z akumulátorov do elektromotorov. Spoločnosť plánuje preinvestovať 7,1 milióna eur. Do štyroch rokov by mala vytvoriť 239 nových pracovných miest. Spoločnosť dostane od štátu investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmu v celkovej výške 2,5 milióna eur. V Trebišove by malo vzniknúť pätnásť nových pracovných miest. Spoločnosť Schur Flexibles Moneta plánuje vo svojom podniku rozšíriť výrobu obalových materiálov pre cukrárenský priemysel. Firma investuje do projektu 684 tisíc eur. Vládny kabinet schválil investorovi štátne stimuly vo výške 220 tisíc eur. Štátna pomoc by mala byť vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Spoločnosť Miba Sinter plánuje v Dolnom Kubíne za 14,5 milióna eur rozšíriť svoj závod na výrobu nástrojov. „Cieľom investičného zámeru, realizovaného na báze Industry 4.0, je rozšírenie priemyselnej výroby podniku prijímateľa zameraného na výrobu súčiastok zo spekaných ocelí určených pre automobilový priemysel. V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ zvýši doterajšiu kapacitu výroby súčiastok zo spekaných ocelí a súčasne výrobu rozšíri o nový produkt,“ informoval rezort hospodárstva. Investor vytvorí 160 nových pracovných miest. Na svoj investičný zámer dostane od štátu pomoc vo výške 3,2 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.