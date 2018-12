Rumuni chcú mať euro do piatich rokov

Podľa agentúry AFP tiež predstavila hlavný cieľ nadchádzajúceho rumunského predsedníctva Európskej únie, ktorým je znížiť napätie medzi starými a novými členskými krajinami. Rumunsko sa polročného predsedníctva ujme v januári budúceho roka.

Rumunsko, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 2007, síce zaznamenáva v posledných rokoch povzbudivý hospodársky rast, ale zostáva druhou najchudobnejšou krajinou bloku po susednom Bulharsku. To tiež tento rok schválilo akčný plán prijatia eura a do konca júna budúceho roka plánuje pristúpiť k mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, teda do takzvanej čakárne na členstvo v eurozóne a bankovej únii.

Rumunsko zatiaľ podobne jednoznačný krok neoznámilo. V ceste jeho ambíciám môže byť nedostatočný pokrok v boji proti korupcii a sporná reforma súdnictva, za ktorú ho v novembri Európska komisia kritizovala vo svojej hodnotiacej správe.

Eurozóna má v súčasnosti 19 členov. Naposledy jej rady rozšírila Litva, ktorá prijala euro začiatkom roku 2015.

Rotujúce polročné predsedníctvo Európskej únie má Rumunsko prevziať 1. januára 2019 od Rakúska. Pripravenosť krajiny na túto funkciu však v novembri spochybnil sám rumunský prezident Klaus Iohannis, kritik súčasnej vlády.