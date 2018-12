Tri železničné trate budú od roku 2019 liberalizované

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) je podľa hovorkyne rezortu Karolíny Duckej prvým ministrom v histórii Slovenska, ktorý urobí skutočné súťaže na železničné trate. V roku 2019 budú podľa jej slov postupne liberalizované prvé tri trate, a to zo Žiliny do Rajca, z Košíc po Moldavu nad Bodvou a tiež z Bratislavy do Komárna.

Ducká to uviedla v reakcii na stredajšiu kritiku opozičnej SaS. Podľa poslanca liberálov Miroslava Ivana by mal Érsek vysvetliť, čo myslí tým, keď chce predĺžiť zmluvu so štátnou Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) na prevádzku vlakov na Slovensku o ďalších desať rokov. Vidí za tým snahu na ďalšie dlhé obdobie zabezpečiť monopolné postavenie ZSSK.

„Práve skúsenosti z prvých súťaží pomôžu Slovensku do budúcna rozhodnúť, aký rozsah sme schopní zvládnuť v jednom roku a aké balíky tratí má zmysel súťažiť ako jeden celok, aby zlepšovanie služieb pocítili predovšetkým cestujúci,“ argumentuje Ducká. Do doby, kým bude možné vyhodnotiť skúsenosti z liberalizácie prvých liniek, štát podľa nej využije možnosti európskej legislatívy a na zostávajúce trate objedná verejnú osobnú dopravu priamym zadaním. Zmluva so ZSSK bude platná od 1. januára 2021 a bude trvať 10 rokov.

„Je prekvapujúce, že o týchto európskych predpisoch, ktoré bežne využívajú aj v okolitých štátoch, opozícia nevie a dokonca zavádza médiá a verejnosť, že je to nelegálne,“ vyhlásila Ducká. Tak isto je podľa nej úplne nepravdivé tvrdenie, že na základe súčasných krokov ministerstva dopravy sa nebude dať pokračovať v liberalizácií tratí. „V zmluve bude uvedená podmienka odobratia výkonu zo zmluvy, ak bude daná trať zaradená do súťaže, rovnako ako to bolo možné urobiť aj doteraz a znova je alarmujúce, že opozícia o takto závažnom fakte vyslovene klame,“ dodala hovorkyňa rezortu dopravy.