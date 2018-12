Reťazce budú platiť osobitný odvod, parlament prelomil prezidentov nesúhlas

Prezident Andrej Kiska vrátil zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov späť do parlamentu, pretože považuje nový odvod za nesystémový nástroj, ktorý diskriminuje niektoré obchodné reťazce voči iným ustanovením početných a navzájom sa prekrývajúcich podmienok vzniku povinnosti platiť odvod. Zvolené kritériá v zákone sú podľa prezidenta SR arbitrárne a z hľadiska štruktúry maloobchodného trhu na Slovensku nepodložené. K týmto pripomienkam prezidenta sa v písomnej rozprave pridali aj opoziční poslanci. Podľa nich schválenie odvodu prinesie len zvýšenie cien potravín.

Danko: Ceny zvyšovali aj bez odvodu

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko odkázal opozičným poslancom, že tvrdeniami o osobitnom odvode zavádzajú verejnosť a hovoria hlúposti. Danko vystúpil na záver rokovania parlamentu o vrátenom zákone o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Obchodné reťazce si podľa Andreja Danka zvyšovali ceny potravín už roky aj bez odvodu.

„Na toľké hlúposti, ktoré zazneli dnes počas rozpravy, som musel reagovať až na záver, mimo nej. Nechcem totižto počúvať faktické poznámky opozičných poslancov, pretože presne viem, o čom by boli. Keď SNS otvárala tému potravín na úrovni EÚ, tak sa SaS smiala. Dnes uznáva Západ, že nám tu posielali šmejdy. Navyše potraviny na západe sú lacnejšie. Veronika Remišová z OĽaNO zase stále straší verejnosť, že príde cenová tragédia. Na každom dedinskom ihrisku rastú obchodné reťazce, robia si čo chcú, to je tragédia,“ uviedol na začiatok svojho prejavu Danko.

Predseda SNS je naďalej presvedčený, že zisk z obchodných reťazcov odchádza do zahraničia. „Odlievanie ziskov obchodných reťazcov do zahraničia nie je klamstvo. A ide o stovky miliónov eur. V 90. rokoch som si myslel, že trh vyrieši všetko a netreba doň zasahovať. No nie je to tak. Obchodné reťazce si z nás nemôžu robiť srandu. Z akej dane narástli ceny potravín o 5,4 % v tomto roku? Neviem si predstaviť inú formu, ako si dať s obchodnými reťazcami rady, ako odvodom. Reťazce diktujú pekárom či iným našim výrobcom čo a za koľko majú predávať, navyše je na Slovensku pomaly najvyššia obchodná marža,“ pokračoval Danko.

Andrej Danko v pléne NR SR ozrejmil aj to, akou formou sa agrorezort bude snažiť okrem odvodu pomôcť slovenským farmárom. Rastom cien potravín sa zas má už zaoberať ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná. „Môžeme sa baviť o systémovom financovaní agrorezortu. Je na programe dňa. Chcem, aby bola stanovená presná cenová štruktúra niektorých potravinárskych výrobkov. S agrorezortom sa už teraz bavíme o cenotvorbe potravín. Čo sa týka podpory slovenského poľnohospodárstva, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chcela vidieť v slovenskom poľnohospodárstve na budúci rok 80 miliónov eur. Už teraz je tam 30 miliónov na zelenú naftu a získame z odvodu približne ďalších 87 miliónov eur. Ak sa tak stane, nikdy taká vysoká suma pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo zo štátu nešla,“ dodal Danko.

Opozícia: Je to daň na potraviny

V rozprave k zákonu o osobitnom odvode vystúpili v pléne NR SR štyria poslanci, všetci z radov opozície. Naďalej vyčítali zákonu najmä to, že by mal priniesť zvyšovanie cien potravín, a tak pôjde o akúsi daň za potraviny.

„Kázal niekto vláde SR znížiť podiel slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov zo 42 % v roku 2012 na súčasných 37 %? Nikto to vláde nekázal. Ak chce vláda pomôcť slovenským farmárom a spotrebiteľom dostať sa k slovenským potravinám, tak to nemôže ísť cez nezmyselný nápad ako odvod. Ten prinesie len zvýšenie cien potravín o 2,5 %. Nezavádzajme odvod, ktorý zdvihne ceny potravín, ale prijmime zákon, ktorý zavedie podiel slovenských potravín na pultoch na 50 %,“ uviedol poslanec NR SR za Sme rodina Milan Krajniak.

Podľa poslankyne NR SR za OĽaNO Veroniky Remišovej je návrh zákona nezmyselným a škodlivým návrhom. „Keď vidíme rast cien potravín v Európe, myslela som si, že vláda SR sa bude snažiť tento rast cien spomaliť. No naopak, zavádza daň na potraviny. Ak si niekto myslí, že tento návrh sa neprenesie do cien potravín, veľmi sa mýli. OĽaNO uznáva, že problémy slovenských farmárov treba riešiť, no rozumným spôsobom,“ povedala v pléne Remišová.

Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál v rozprave spomenul, že keď prezident Andrej Kiska vetuje niektoré zákony a vráti ich do parlamentu, väčšinou ide len o mierne právne úpravy alebo politický nesúhlas. Teraz je však kompletne proti a vyzval poslancov NR SR k jeho neprijatiu ako celku. „Sme zvyknutí, že prezident má po schválení zákona len právne či politické pripomienky. Tento zákon však kompletne odmietol,“ ozrejmil Dostál.

Bývalý minister pôdohospodárstva SR a v súčasnosti nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon podľa vlastných slov dúfal, že po odmietnutí zákona prezidentom koalícia schôdzu v takom krátkom čase nezvolá. „Dúfal som, že keď prezident tento zlý a nepotrebný zákon nepodpíše, tak vládna koalícia nezvolá schôdzu ešte tento rok a zákon nevstúpi do platnosti od začiatku budúceho roku. Ale vidím, že hlúposti SNS majú podporu Smeru aj Mostu-Híd. Tento zákon je zle urobený a nepomôže ho nič vylepšiť,“ dodal Simon.